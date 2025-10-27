Med Lukasom in Lucijo bo vroče

Vinko ne bo več tiho o tem, kaj se dogaja v skladišču. Peter ne more verjeti, kaj sliši in obljubi, da bo odprl interno preiskavo. Sara se odloči, da ne izroči odpovedi in nemudoma odhiti do postaje z informacijo o Vinkovih obtožbah ter Florjanu predlaga njegovo zaslišanje.
Lukasa in Lucijo v intimnem vzdušju zmoti Bobanov klic Luciji. Boban želi pri Luciji najeti cel lokal za Saro, s čemer sproži ljubosumje pri Lukasu, kar izkoristi Lucija in ga pripravi do nadaljevanja vročih scen.
