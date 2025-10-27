Svetli način
Nemirna kri

Med Lukasom in Lucijo bo vroče

Ljubljana, 27. 10. 2025 16.26 | Posodobljeno pred 58 minutami

V novi epizodi serije Nemirna kri bosta Lukas in Lucija nadaljevala vroče scene, saj bo Lucija izkoristila Lukasovo ljubosumje, ki ga je sprožil klic Bobana. Medtem Vinko odkriva skrivnosti v skladišču, kar vodi v interno preiskavo.Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20.00 na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Vinko ne bo več tiho o tem, kaj se dogaja v skladišču. Peter ne more verjeti, kaj sliši in obljubi, da bo odprl interno preiskavo. Sara se odloči, da ne izroči odpovedi in nemudoma odhiti do postaje z informacijo o Vinkovih obtožbah ter Florjanu predlaga njegovo zaslišanje.

Lukasa in Lucijo v intimnem vzdušju zmoti Bobanov klic Luciji. Boban želi pri Luciji najeti cel lokal za Saro, s čemer sproži ljubosumje pri Lukasu, kar izkoristi Lucija in ga pripravi do nadaljevanja vročih scen.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

