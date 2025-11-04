Med Lukasom in Saro bo napeto

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Lukas in Sara se gledata v dvigalu. Sara ga sovražno opazuje in ga zasliši, kje je bil včeraj popoldne po izpustitvi iz pripora. Lukas je presenečen nad njenim vprašanjem in jo zbode, da ni vedel, da jo tako zanima.

Peter prekine sodelovanje z Bobanom in Global Security. Boban mu zagrozi, da bo obžaloval svojo odločitev, saj ima kaj izgubiti, vključno s svojimi hčerami in vnukinjo. Vinko pripeljejo na postajo prestrašenega in polnega modric. Pove, da se je moral skriti, a ne pove pred kom. Zoja je skrušena zaradi Valterjevega odhoda in Matičevega ignoriranja.