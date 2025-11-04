Svetli način
Nemirna kri

Med Lukasom in Saro bo napeto

Ljubljana, 04. 11. 2025 16.13

E.M.
Nocoj na POP TV napetost med Lukasom in Saro. Peter prekine sodelovanje z Bobanom, Vinko pa je po dogodku na policijski postaji viden prestrašen in poškodovan. Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20.00 na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Lukas in Sara se gledata v dvigalu. Sara ga sovražno opazuje in ga zasliši, kje je bil včeraj popoldne po izpustitvi iz pripora. Lukas je presenečen nad njenim vprašanjem in jo zbode, da ni vedel, da jo tako zanima.

Peter prekine sodelovanje z Bobanom in Global Security. Boban mu zagrozi, da bo obžaloval svojo odločitev, saj ima kaj izgubiti, vključno s svojimi hčerami in vnukinjo. Vinko pripeljejo na postajo prestrašenega in polnega modric. Pove, da se je moral skriti, a ne pove pred kom. Zoja je skrušena zaradi Valterjevega odhoda in Matičevega ignoriranja. 

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

Gutenberg
04. 11. 2025 16.45
Brez srbščine pa ne gre ...
