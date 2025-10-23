Med Saro in Lukasom pride do velikega prepira

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Boban prinese poročilo, ki ga je zahteval Lukas, medtem ko Sara izkoristi priložnost in predlaga kosilo v Kopru. Lukas poskuša srečanje preprečiti, saj meni, da se med delom ne odhaja iz službe, zato ji naloži dodatne naloge.

Peter se vrne s pregleda v bolnišnici, kjer je pred zdravnikom zanikal svoje težave, a kljub temu opravil vse preglede. Na recepciji naleti na spor med Saro in Lukasom in poseže vmes.

Zoja in Matic zaspita skupaj v hlevu. Zoja se sekira, ker ni uspela zajahati Indiga. Uživata v prostem dnevu, a Zoji ne da miru njen strah pred jahanjem. Matic dobi idejo, kako ji pomagati premagati strah.