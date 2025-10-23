Med Saro in Lukasom pride do velikega prepira

Boban prinese poročilo, ki ga je zahteval Lukas, medtem ko Sara izkoristi priložnost in predlaga kosilo v Kopru. Lukas poskuša srečanje preprečiti, saj meni, da se med delom ne odhaja iz službe, zato ji naloži dodatne naloge.
Peter se vrne s pregleda v bolnišnici, kjer je pred zdravnikom zanikal svoje težave, a kljub temu opravil vse preglede. Na recepciji naleti na spor med Saro in Lukasom in poseže vmes.
Zoja in Matic zaspita skupaj v hlevu. Zoja se sekira, ker ni uspela zajahati Indiga. Uživata v prostem dnevu, a Zoji ne da miru njen strah pred jahanjem. Matic dobi idejo, kako ji pomagati premagati strah.
