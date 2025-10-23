Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Med Saro in Lukasom pride do velikega prepira

Ljubljana, 23. 10. 2025 16.22 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Zaradi nenavadne situacije med Saro in Lukasom pride do velikega prepira. Peter poskuša razrešiti spor, medtem ko Zoja in Matic izkoristita prost dan za soočanje s strahovi. Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20. uri na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Boban prinese poročilo, ki ga je zahteval Lukas, medtem ko Sara izkoristi priložnost in predlaga kosilo v Kopru. Lukas poskuša srečanje preprečiti, saj meni, da se med delom ne odhaja iz službe, zato ji naloži dodatne naloge.

Peter se vrne s pregleda v bolnišnici, kjer je pred zdravnikom zanikal svoje težave, a kljub temu opravil vse preglede. Na recepciji naleti na spor med Saro in Lukasom in poseže vmes.

Zoja in Matic zaspita skupaj v hlevu. Zoja se sekira, ker ni uspela zajahati Indiga. Uživata v prostem dnevu, a Zoji ne da miru njen strah pred jahanjem. Matic dobi idejo, kako ji pomagati premagati strah.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

Nemirna kri serija epizoda POP TV napovednik
Naslednji članek

Igralci serije Nemirna kri so v zasebnem življenju povsem drugačni

SORODNI ČLANKI

Pri 16 letih se je vpisal na študij igre, zaradi kritike Vučića izgubil službo

Kako je Ammar Mešić dobil vlogo v seriji Nemirna kri?

Bo Zvone Jerman med številnimi spletkami, prevarami in skrivnostmi ostal pozitiven?

Lea Mihevc: Ne bi si mogla želeti boljše šole življenja

Nino Pušlar snemanje videa spomnilo na otroštvo: Res imam lepe spomine

Serija Nemirna kri navdušila tudi zaposlene na naši medijski hiši

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306