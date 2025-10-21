Napetosti naraščajo: Sara pod pritiskom, Lukas vse bolj sumničav

Napetost v podjetju Veber narašča: Sara je v težkem položaju zaradi pritiska in nevarnih skrivnosti, Lukas pa ji vse manj zaupa. Hkrati se odvijajo tudi druge zgodbe, kot so grožnje, s katerimi se bo morala soočiti Vlasta, in prepreke med Zojo in Maticem. Ne zamudite novega dela serije Nemirna kri nocoj ob 20. uri na POP TV.