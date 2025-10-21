Svetli način
Nemirna kri

Napetosti naraščajo: Sara pod pritiskom, Lukas vse bolj sumničav

Ljubljana, 21. 10. 2025 16.19 | Posodobljeno pred dvema minutama

Napetost v podjetju Veber narašča: Sara je v težkem položaju zaradi pritiska in nevarnih skrivnosti, Lukas pa ji vse manj zaupa. Hkrati se odvijajo tudi druge zgodbe, kot so grožnje, s katerimi se bo morala soočiti Vlasta, in prepreke med Zojo in Maticem. Ne zamudite novega dela serije Nemirna kri nocoj ob 20. uri na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

V podjetju Veber postaja ozračje vse bolj napeto. Ko Lukas nepričakovano naleti na Saro in Gorenca, začne dvomiti, komu lahko sploh zaupa. Medtem se Sara znajde v vse težjem položaju, pritiski namreč prihajajo z vseh strani, skrivnosti pa postajajo nevarne.

V ozadju se odvijajo tudi druge napete zgodbe. Vlasto doletijo grožnje, Zoja in Matic se oddaljujeta, Helena pa s svojimi stališči ne namerava več popuščati. 

Vse se zapleta – kdo bo zdržal pritisk? Ne zamudite nove epizode!

