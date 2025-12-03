Naval smeha na setu serije Nemirna kri: To sceno smo snemali dve uri

Spremljajte serijo Nemirna kri med ponedeljkom in petkom po kvizu Na lovu na POP TV ter dan prej na VOYO.

Igralec Ammar Mešić , ki ga gledalci serije Nemirna kri poznajo v vlogi negativca Bobana Vuka, je na Instagramu delil zabaven posnetek, s katerega je razvidno, kako je igralsko zasedbo med snemanjem enega od prizorov napadel naval smeha.

"To sceno smo snemali približno dve uri, ker se nismo mogli prenehati smejati. Za kamero je vedno zanimivo, še posebej, če delate s tako ekipo," je zapisal pod posnetek.

Pri snemanju dotičnega prizora je smeh najbolj ponagajal glavni igralki Lei Mihevc, ki med dialogom ni mogla ohraniti resnega izraza na obrazu. Soigralcem se je ob navalu smeha vedno znova opravičevala, na neki točki pa je smeh premagal tudi Svita Stefanijo, Radoša Bolčino in Mešića.

