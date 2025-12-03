Svetli način
Nemirna kri

Naval smeha na setu serije Nemirna kri: To sceno smo snemali dve uri

Ljubljana, 03. 12. 2025 09.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
6

Kljub temu da je serija Nemirna kri polna dramatičnih trenutkov, so se igralci na setu znali tudi zabavati. Med snemanjem enega od resnih prizorov jih je napadel takšen naval smeha, da so potrebovali skoraj dve uri, da so uspešno posneli dialog.

Spremljajte serijo Nemirna kri med ponedeljkom in petkom po kvizu Na lovu na POP TV ter dan prej na VOYO.

Igralec Ammar Mešić, ki ga gledalci serije Nemirna kri poznajo v vlogi negativca Bobana Vuka, je na Instagramu delil zabaven posnetek, s katerega je razvidno, kako je igralsko zasedbo med snemanjem enega od prizorov napadel naval smeha.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To sceno smo snemali približno dve uri, ker se nismo mogli prenehati smejati. Za kamero je vedno zanimivo, še posebej, če delate s tako ekipo," je zapisal pod posnetek.

Pri snemanju dotičnega prizora je smeh najbolj ponagajal glavni igralki Lei Mihevc, ki med dialogom ni mogla ohraniti resnega izraza na obrazu. Soigralcem se je ob navalu smeha vedno znova opravičevala, na neki točki pa je smeh premagal tudi Svita Stefanijo, Radoša Bolčino in Mešića.

Spremljajte serijo Nemirna kri med ponedeljkom in petkom po kvizu Na lovu na POP TV ter dan prej na VOYO.

nemirna kri snemanje smeh lea mihevc svit stefanija
Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
03. 12. 2025 10.27
+1
pri resnih zadevah se scena snema po cel dan.....ampak ja dejmo si delat reklamo k gledanosti ni.
ODGOVORI
2 1
Prelepa Soča
03. 12. 2025 10.23
+2
Serija je točno to, kar se dogaja v realnosti, ŽAL tudi v Sloveniji. Najvišji rang ljudi v vladi, sodstvu, policiji, vojski je z roko v roki z mafijo. Če temu ne bi bilo tako, kriminala tudi ne bi bilo. Kot v seriji, je tudi v realnosti težko najti poštenjake višjega ranga, ki jim je za zaupati.
ODGOVORI
2 0
Bebo2
03. 12. 2025 10.17
+0
odlična serija, ena najboljših na Poptv
ODGOVORI
1 1
galeon
03. 12. 2025 10.03
+2
Dokaz kaki brezveznjaki ste je serija.
ODGOVORI
4 2
Dragica Cegler
03. 12. 2025 09.58
+3
Res vam je lepo,ker se lahko smejite sami sebi.
ODGOVORI
5 2
bb5a
03. 12. 2025 09.54
+5
Tok smešni, da se morte sami seb smejat, k drugim ni smešno.
ODGOVORI
8 3
