Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Peter šokiran, kako globoko v njegovi družini so kriminalne lovke

Ljubljana, 03. 11. 2025 16.14 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Sara poskuša sestaviti podrobnosti o Vlastini nesreči, Florjan jo odvrača od zlorabe pooblastil. Medtem Lukas ne more preboleti Lucijine laži o nosečnosti, Peter pa odkrije, kako globoko v njegovo družino so segle kriminalne lovke. Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20.00 na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Sara si skuša sestaviti podrobnosti o Vlastini nesreči in bi pogledala v sistem za poročilo o nesreči. Florjanu se ne zdi prav, da zlorablja službena pooblastila. Sara se krivi za Vlastino smrt, a Florjan jo pomiri, verjetno je šlo za nesrečo 'nore' gospe.

Lukas je 'nasikan' zaradi Lucijine laži o nosečnosti in v zraku je čutiti napetost. Lucija poskuša omiliti situacijo, a Lukas ostane hladen. Peter zjutraj pride po Valterja, da gresta na policijo, a Valterja ni. Helena je razdvojena in ne ve, kako naj Petru pove, da je Valter v resnici pobegnil. Peter je šokiran, kako globoko v njegovo družino so segle kriminalne lovke.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

nemirna kri pop tv serija
Naslednji članek

Rosa Angela Romih: Z Zojo sva si zelo podobni

SORODNI ČLANKI

Lucija Lukasa preseneti z novico

Matic in Zoja se poljubita

Sara izve šokantne podrobnosti svojega rojstva

Helena ugotovi, da jo je Valter zapustil

Rosa Angela Romih: Z Zojo sva si zelo podobni

Lea in Svit iskreno: 'Lea je večja piflarka'

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330