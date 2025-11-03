Peter šokiran, kako globoko v njegovi družini so kriminalne lovke

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Sara si skuša sestaviti podrobnosti o Vlastini nesreči in bi pogledala v sistem za poročilo o nesreči. Florjanu se ne zdi prav, da zlorablja službena pooblastila. Sara se krivi za Vlastino smrt, a Florjan jo pomiri, verjetno je šlo za nesrečo 'nore' gospe.

Lukas je 'nasikan' zaradi Lucijine laži o nosečnosti in v zraku je čutiti napetost. Lucija poskuša omiliti situacijo, a Lukas ostane hladen. Peter zjutraj pride po Valterja, da gresta na policijo, a Valterja ni. Helena je razdvojena in ne ve, kako naj Petru pove, da je Valter v resnici pobegnil. Peter je šokiran, kako globoko v njegovo družino so segle kriminalne lovke.