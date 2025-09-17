Peter Veber (Radoš Bolčina) je glava družine Veber, premožen in vpliven, a tudi obremenjen s preteklostjo. Njegovo posestvo in podjetje sta njegov ponos in prekletstvo. Ko izve za bolezen, začuti nujnost po spravi.
Skuša popraviti stare grehe, a se znajde ujeta figura v igri močnejših. V družini se počuti vedno bolj izoliranega. Njegove odločitve sprožijo boj za dediščino in razkroj družine. Peter simbolizira propad avtoritete v svetu skrivnosti in pohlepa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.