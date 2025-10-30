Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Sara se dogovori z Vlasto za ponovno srečanje. Peter je utrujen in bled. Dori skrbi za njegovo zdravje, a Peter vztraja, da mora poskrbeti za firmo. Florjan in Boletka soočita Bobana z dejstvom, da vsak mesec priredijo posnetke varnostnih kamer.

Helena je obupana zaradi Valterjevega odhoda. Olga jo prepričuje, da Valter ni z Diano in da mora začeti znova. Zvone ugotovi, da Matic ni bil v šoli, in sumi, da je ponaredil opravičilo. Matic in Zoja se poljubita.