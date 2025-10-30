Sara se dogovori z Vlasto za ponovno srečanje. Peter je utrujen in bled. Dori skrbi za njegovo zdravje, a Peter vztraja, da mora poskrbeti za firmo. Florjan in Boletka soočita Bobana z dejstvom, da vsak mesec priredijo posnetke varnostnih kamer.
Helena je obupana zaradi Valterjevega odhoda. Olga jo prepričuje, da Valter ni z Diano in da mora začeti znova. Zvone ugotovi, da Matic ni bil v šoli, in sumi, da je ponaredil opravičilo. Matic in Zoja se poljubita.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.