Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Matic in Zoja se poljubita

Ljubljana, 30. 10. 2025 18.18 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

V novi epizodi Nemirne krvi se zapleti nadaljujejo: Helena je obupana, Zvone sumi Matičevo goljufanje, Matic in Zoja pa si izmenjata poljub. Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20.00 na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Sara se dogovori z Vlasto za ponovno srečanje. Peter je utrujen in bled. Dori skrbi za njegovo zdravje, a Peter vztraja, da mora poskrbeti za firmo. Florjan in Boletka soočita Bobana z dejstvom, da vsak mesec priredijo posnetke varnostnih kamer.

Helena je obupana zaradi Valterjevega odhoda. Olga jo prepričuje, da Valter ni z Diano in da mora začeti znova. Zvone ugotovi, da Matic ni bil v šoli, in sumi, da je ponaredil opravičilo. Matic in Zoja se poljubita.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

nemirna kri pop tv serija
Naslednji članek

Sara izve šokantne podrobnosti svojega rojstva

SORODNI ČLANKI

Kako poteka snemanje zahtevnih prizorov?

Kaj izbere Nina Pušlar: petje v avtu ali pod tušem?

Igralci serije Nemirna kri so v zasebnem življenju povsem drugačni

Lucija hinavsko podžge Lukasovo ljubosumje

Med Saro in Lukasom pride do velikega prepira

Lukas se znajde v središču napetosti med Saro in Bobanom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HuffyPuffy
30. 10. 2025 19.46
Ne gledam, dovolj je dram… Kdaj se bo zacelo spet humoristicne serije snemat?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330