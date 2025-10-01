Svetli način
Nemirna kri

Radoš Bolčina iz Nemirne krvi o svojem liku: Vlogo jemljem z distanco

Ljubljana, 01. 10. 2025 13.49 | Posodobljeno pred 1 uro

POP TV
Zgodba serije Nemirna kri je pred male ekrane že prikovala prve oboževalce. V njej spremljajo mlado kriminalistko Saro Petrič, ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber vedno bolj sama zapleta v njihovo zgodbo. Posestvo premožnega in vplivnega poslovneža Petra je sicer njegov ponos in obenem prekletstvo. V vlogo premožnega in vplivnega poslovneža je stopil igralec Radoš Bolčina, ki je povedal več o svojem liku.

Radoš Bolčina je že kot prvošolec stopil na oder Avditorija in v sklopu dramskega krožka več let deloval na gledaliških odrih. Igranje je imel od nekdaj rad in zato je po končanem šolanju na AGRFT-ju nadaljeval kariero kot igralec. Tokrat se je znašel v vlogi premožnega in vplivnega poslovneža Petra Vebra, za katerega pravi, da ga je upodobil z distanco, saj je Veber bogataš, ki živi luksuzno življenje, kakršnega sam ni vajen.

Peter Veber (Radoš Bolčina)
Peter Veber (Radoš Bolčina) FOTO: POP TV

Kakšen vidite lik, ki ga igrate v seriji Nemirna kri? Vam je ljub? Bi ga kdaj za ušesa?

Peter je idealni, skoraj pravljični prototip sočutnega kapitalista. Malo je najbrž takšnih!  Kot podjetnik si je s skromnostjo in trdim delom ustvaril zavidljiv materialni položaj, ob tem pa ni nikdar zanemaril ne delavcev, niti ožje družine ter prijateljev. Deloholik. V globalnem svetu podjetništva trden, izurjen, uspešen, uresničen, zato pa v družinskem peskovniku premehak in popustljiv, naiven in zato lahek plen svojih bližjih. 

Pa vendar, je zgradil uspešno kariero.

Za uspešno, urejeno zunanjostjo se skrivajo problemi slehernika: bolezen, čustveno izpraznjeni odnosi, predvsem z dominantno ženo Olgo, hčerama, bratom, zetom, nezaupanje, borba z infiltrirano mafijo - alias varnostno službo itd.. Med vse te probleme pa se zamesijo še spomini na nesrečno ljubezen, hrepenenje po njeni vrnitvi, ki še bolj zaplete njegovo notranjo zgodbo.Petrova pretirana permisivnost v odnosu do družinskih članov, ki v brezdelju živijo Sladko življenje meji že na neumnost. Kljub vsemu pa – zaradi obstoja firme, ki jo je gradil celo življenje - vztraja v tej praznini, kar mu le še poslabšuje bolezensko stanje.

Bi lahko izpostavili lastnost, ki si jo delita in v čem sta si popolnoma različna?

Težko rečem. Vlogo jemljem z distanco. Lik Petra je kljub statusu bogataša nedvomno plemenit, kar je v današnjem neoliberalnem svetu redkost. Vsekakor pa bi me samega bilo sram biti tako nesramno bogat! To lahko zdržim le pred kamero. Tudi vsak dan druge obleke ne bi nosil, kot jih nosim na snemanju. Če že, pa bi se do delavcev in manj premožnih podobno obnašal kot Peter, saj se mi zdijo razlike med revnimi in bogatimi na svetu absurdne, nore. Pred smrtjo si končno postajamo vsi podobni, po njej pa gotovo enaki, poravnani z Zemljo!

Kateri prizor iz te serije ti je bil največji izziv – in zakaj?

Seveda sem se kot igralec z nekaterimi prizori v seriji, predvsem konflikti, lažje identificiral. Vsakdanji partnerski odnosi pogosto pripeljejo do vrelišč in se potem na čudežni način - a ne za dolgo - ohladijo. Tako in drugače! Tudi Kajnovski odnos z bratom Ervinom v seriji je arhetipski in del tudi naše, slovenske folklore.

Uroš Smolej: Moj lik ni med najbolj simpatičnimi

KOMENTARJI (4)

An?o
01. 10. 2025 15.18
Dejansko obstajajo bedaki ki to gledajo??
ODGOVORI
0 0
luna.3
01. 10. 2025 15.04
-2
Odličen igralec.
ODGOVORI
0 2
Definbahija
01. 10. 2025 14.52
-1
Pu prasca 😁😁 Najboljši njegov rek iz vseh gledaliških predstav
ODGOVORI
0 1
soxx
01. 10. 2025 14.44
+0
Seveda se je s konflikti lažje identificiral, to mu pa povsem verjamem...
ODGOVORI
2 2
ISSN 1581-3711
