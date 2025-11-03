Rosa Angela Romih: Z Zojo sva si zelo podobni

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Lik Zoje v Nemirni krvi kravžlja živce svojim staršem, predvsem očetu Valterju Vebru. Igralka Rosa Angela Romih pa je prek igre razkrila nekatere skrivnosti s snemanja serije.

Kot je priznala, je na snemalnem setu že improvizirala besedilo. "Ups. Oprostite, režiserji. To se ne počne. Ampak včasih, ko imam kakšen 'black out', improviziram, če vem, kaj je misel. Potem režiserji povedo, ali je bilo v redu ali ne. Ni tako usodno," je dejala.

Čeprav sama na snemanju (še) ni pokvarila rekvizita, pa se je spomnila, kako se je med snemanjem Nemirne krvi polomila postelja. "Nekaj so popravljali luči, ampak mislim, da jaz nisem še nobenega rekvizita pokvarila," je poudarila.

Veliko vlogo v novi seriji, ki se predvaja vsak dan med ponedeljkom in petkom na POP TV, igrajo konji. Rosa Angela Romih priznava, da je kot otrok padla s konja. "Bala sem se iti nazaj na konja, imela sem travmo. Ko sem to prebrala o Zoji, sem si rekla: 'Saj to sem tudi jaz!' Zelo sva si podobni. Za to serijo sem morala premagati strah pred padcem s konja," je še dodala.