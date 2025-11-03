Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Rosa Angela Romih: Z Zojo sva si zelo podobni

Ljubljana, 03. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Kako podobni sta si igralka Rosa Angela Romih in lik Zoje, ki ga upodablja v seriji Nemirna kri? To smo prek igrice "še nikoli nisem" preverili z 21-letnico, ki je priznala, da med snemanjem pogosto improvizira besedilo.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Lik Zoje v Nemirni krvi kravžlja živce svojim staršem, predvsem očetu Valterju Vebru. Igralka Rosa Angela Romih pa je prek igre razkrila nekatere skrivnosti s snemanja serije.

Kot je priznala, je na snemalnem setu že improvizirala besedilo. "Ups. Oprostite, režiserji. To se ne počne. Ampak včasih, ko imam kakšen 'black out', improviziram, če vem, kaj je misel. Potem režiserji povedo, ali je bilo v redu ali ne. Ni tako usodno," je dejala.

Čeprav sama na snemanju (še) ni pokvarila rekvizita, pa se je spomnila, kako se je med snemanjem Nemirne krvi polomila postelja. "Nekaj so popravljali luči, ampak mislim, da jaz nisem še nobenega rekvizita pokvarila," je poudarila.

Veliko vlogo v novi seriji, ki se predvaja vsak dan med ponedeljkom in petkom na POP TV, igrajo konji. Rosa Angela Romih priznava, da je kot otrok padla s konja. "Bala sem se iti nazaj na konja, imela sem travmo. Ko sem to prebrala o Zoji, sem si rekla: 'Saj to sem tudi jaz!' Zelo sva si podobni. Za to serijo sem morala premagati strah pred padcem s konja," je še dodala.

nemirna kri rosa angela romih zoja serija
Naslednji članek

Lucija Lukasa preseneti z novico

SORODNI ČLANKI

Kako poteka snemanje zahtevnih prizorov?

Kaj izbere Nina Pušlar: petje v avtu ali pod tušem?

Igralci serije Nemirna kri so v zasebnem življenju povsem drugačni

Kako je Ammar Mešić dobil vlogo v seriji Nemirna kri?

Lea Mihevc: Ne bi si mogla želeti boljše šole življenja

Nino Pušlar snemanje videa spomnilo na otroštvo: Res imam lepe spomine

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330