Sara izve šokantne podrobnosti svojega rojstva

Vlasta pričaka Saro pred njenimi vrati in trdi, da ima pomembne informacije, ki se tičejo Sare osebno. Sara je v šoku, sestavlja si delčke.
Lukasa zanima, če bo šel Peter z Vinkovimi informacijami na policijo, a se ta odloči, da policije ne bo vpletal in bo najprej opravil interno preiskavo, začenši s poglobljenim pogovorom z Vinkom.
Helena išče uteho v prenažiranju s piškoti. Dori jo skuša pomiriti in ji svetuje, naj se sooči s problemi. Helena se tako odloči, da bo poklicala Diano v Dubaj.
