Nemirna kri

Sara izve šokantne podrobnosti svojega rojstva

Ljubljana, 29. 10. 2025 14.57 | Posodobljeno pred 3 minutami

E.M.
Nova epizoda serije Nemirna kri prinaša nepričakovana razkritja Sare in njenih družinskih vezi. Vlasta razkrije šokantne podrobnosti, medtem ko Peter najprej izpelje interno preiskavo glede Vinkovih informacij. Helena v stiski pokliče Diano v Dubaj. Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20.00 na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Vlasta pričaka Saro pred njenimi vrati in trdi, da ima pomembne informacije, ki se tičejo Sare osebno. Sara je v šoku, sestavlja si delčke.

Lukasa zanima, če bo šel Peter z Vinkovimi informacijami na policijo, a se ta odloči, da policije ne bo vpletal in bo najprej opravil interno preiskavo, začenši s poglobljenim pogovorom z Vinkom.

Helena išče uteho v prenažiranju s piškoti. Dori jo skuša pomiriti in ji svetuje, naj se sooči s problemi. Helena se tako odloči, da bo poklicala Diano v Dubaj.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

