Sara Petrič ( Lea Mihevc ) je mlada kriminalistka z ostro intuicijo in pogumno držo. Na prvi pogled nežna, a izjemno odločna, ko gre za pravico. Radovednost jo vodi v mrežo skrivnosti, ki segajo dlje, kot si je kdaj predstavljala.

Pod krinko se zaposli v podjetju Vebtrade, da bi razkrila kriminalne povezave. Medtem nepričakovano odkrije sledi do svoje resnične identitete. Usodno se zaljubi, kar še dodatno zaplete njeno nalogo. Globlje ko se zapleta pod krinko, težje ostaja profesionalna. Sara postane ključna figura razkritja večgeneracijskih skrivnosti. V njej se združujeta ranljivost in notranja moč.