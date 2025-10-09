Serija Nemirna kri navdušila tudi zaposlene na naši medijski hiši

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Serija Nemirna kri je navdušila slovensko občinstvo, saga bogate družine Veber pa je povzročila pravo evforijo tudi med zaposlenimi na naši medijski hiši. S čim je serija z močno glavno žensko vlogo prepričala naše sodelavce, ki so prepričani, da je obvezen del vsakodnevnega večernega rituala?

"Gledam jo zaradi tega, ker sem s podeželja in so mi blizu konji, tako da zelo rad pogledam že zaradi tega, pa tudi v bistvu se mi zdi igralska zasedba zanimiva ter tudi zgodba," nam je zaupal novinar oddaje Svet Denis Malačič.

"Pri seriji Nemirna kri mi je najbolj všeč dejstvo, da ima zgodba vodilno močno žensko vlogo, zgodba pa je napeta in gledalca ves čas drži pred televizijskim zaslonom," je dejala novinarka Eva Mavrič.

"Da je ves čas tako dramatično, ves čas se nekaj dogaja, potem je Sara, ki ves čas nekaj počne, tako kot ženske danes," nam je zaupala novinarka Lea Hrovat.

"Takoj ko imaš serijo s konji, jaz sem res oboževalec westernov, tastarih s Clintom Eastwoodom, to že zastrižem z ušesi tako kot tale konjiček. Podeželje, narava, konji, to je nekaj takega, kar kliče potem, da si greš napolnit baterije, se sprostiti," je povedal voditelj rubrike POP IN Simon Vadnjal.