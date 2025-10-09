Svetli način
Nemirna kri

Serija Nemirna kri navdušila tudi zaposlene na naši medijski hiši

Ljubljana, 09. 10. 2025 15.03

E.K.
2

Na POP TV lahko že dva tedna spremljate novo slovensko serijo Nemirna kri, ki spremlja napeto zgodbo bogate družine Veber. Serija, prepletena z nepričakovanimi zasuki in močnimi čustvi, je že osvojila slovensko občinstvo, pravo evforijo pa je povzročila tudi na naši medijski hiši.

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Serija Nemirna kri je navdušila slovensko občinstvo, saga bogate družine Veber pa je povzročila pravo evforijo tudi med zaposlenimi na naši medijski hiši. S čim je serija z močno glavno žensko vlogo prepričala naše sodelavce, ki so prepričani, da je obvezen del vsakodnevnega večernega rituala?

"Gledam jo zaradi tega, ker sem s podeželja in so mi blizu konji, tako da zelo rad pogledam že zaradi tega, pa tudi v bistvu se mi zdi igralska zasedba zanimiva ter tudi zgodba," nam je zaupal novinar oddaje Svet Denis Malačič.

"Pri seriji Nemirna kri mi je najbolj všeč dejstvo, da ima zgodba vodilno močno žensko vlogo, zgodba pa je napeta in gledalca ves čas drži pred televizijskim zaslonom," je dejala novinarka Eva Mavrič.

"Da je ves čas tako dramatično, ves čas se nekaj dogaja, potem je Sara, ki ves čas nekaj počne, tako kot ženske danes," nam je zaupala novinarka Lea Hrovat.

"Takoj ko imaš serijo s konji, jaz sem res oboževalec westernov, tastarih s Clintom Eastwoodom, to že zastrižem z ušesi tako kot tale konjiček. Podeželje, narava, konji, to je nekaj takega, kar kliče potem, da si greš napolnit baterije, se sprostiti," je povedal voditelj rubrike POP IN Simon Vadnjal.

POP IN
Nemirna kri serija POP TV igralci
V serijo Nemirna kri vstopil nov lik: simpatični Beograjčan Ammar Mešić

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DirtySanchez
09. 10. 2025 16.02
+1
Ne moreš verjeti, da delate prispevke sami o sebi.🤮
ODGOVORI
1 0
pojtrarara
09. 10. 2025 15.13
+1
lol, saj ne bodo javni kritizirali, cetudi jim ne bi bilo vsec... sicer pa meni so motece te temacne scene v studiu ko gre za to hiso v skrito v raju je bilo precej boljse. bolj svetlo, moderno tudi... te scene hise se pa tudi z zunanjostjo ne ujemajo. sp temacne, starinske... to je zgreseno
ODGOVORI
1 0
