Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Svit Stefanija: Upam, da si z Lukasom nisva preveč podobna

Ljubljana, 22. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tjaša Železen , E.K.
Komentarji
0

Igralec Svit Stefanija, ki igra Lukasa Novaka v seriji Nemirna kri, je v intervjuju razkril podrobnosti o svoji vlogi. Priznal je, da si z likom deli nekatere lastnosti, a upa, da si nista preveč podobna, saj je Lukas včasih "kreten". Dotakne pa se tudi izzivov snemanja ljubezenskih prizorov. V seriji mu namreč pot prekriža Sara Petrič, ki jo igra Lea Mihevc.

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Serija Nemirna kri s svojo dramatično zgodbo iz dneva v dan bolj osvaja gledalce naših televizijskih zaslonov. Pod kožo jim je zlezel tudi že igralec Svit Stefanija, ki je stopil v čevlje Lukasa Novaka, zadržanega in skrivnostnega člana družine Veber.

Gledalke je kaj kmalu navdušil z vožnjo motorja, ki pa mu je zelo blizu. Izpit za motor ima namreč že dlje časa. Kljub temu da se spozna na jeklene konjičke, pa mu pravi konji sprva niso bili blizu. Moral se je naučiti tudi jahati. "Malo sem imel zadržkov do konjev, priznam," nam je zaupal Stefanija, ki se je na njih kmalu navadil in dejal, da ga zdaj umirjajo.

Igralec pravi, da sta si s svojim likom do neke mere podobna. "Čeprav upam, da ne preveč. Ker Lukas zna biti na momente malo kreten, ampak jaz sem ga poskušal narediti, da je čim bolj, kljub temu da je včasih malo preveč samozavesten pa mogoče malo vase zagledan, da je še vseeno nekako všečen, simpatičen, da ne bo šel ljudem preveč na živce," je pojasnil.

Ker pa dobre serije ni brez ljubezenskih zapletov, tudi Lukasu pot nepričakovano prekriža Sara, ki prebudi njegova potlačena čustva. Da pa kemijo začutijo tudi gledalci na domačih sedežnih, pa mora biti med igralcema tudi v resničnem življenju prijateljska naklonjenost. "Po moje je zelo težko snemati take ljubezenske prizore, če se v zasebnem življenju izjemno ne maraš. Se da to čisto dobro zaigrati, seveda pa pomaga, če se štekaš, če je neka dobra energija," je priznal Stefanija, ki se v seriji zaplete s Saro Petrič, ki jo igra Lea Mihevc.

Celoten intervju z nadobudnim igralcem Svitom Stefanijo si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Svit Stefanija Nemirna kri serija Lea Mihevc Lukas Novak
Naslednji članek

Napetosti naraščajo: Sara pod pritiskom, Lukas vse bolj sumničav

SORODNI ČLANKI

Bo Zvone Jerman med številnimi spletkami, prevarami in skrivnostmi ostal pozitiven?

Nino Pušlar snemanje videa spomnilo na otroštvo: Res imam lepe spomine

Serija Nemirna kri navdušila tudi zaposlene na naši medijski hiši

V serijo Nemirna kri vstopil nov lik: simpatični Beograjčan Ammar Mešić

Skok v preteklost: Lea Mihevc pevka, Nuša Lesar pa kitaristka

Ondina Kerec je dopolnila 30 let

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306