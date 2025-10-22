Svit Stefanija: Upam, da si z Lukasom nisva preveč podobna

Serija Nemirna kri s svojo dramatično zgodbo iz dneva v dan bolj osvaja gledalce naših televizijskih zaslonov. Pod kožo jim je zlezel tudi že igralec Svit Stefanija , ki je stopil v čevlje Lukasa Novaka, zadržanega in skrivnostnega člana družine Veber.

Gledalke je kaj kmalu navdušil z vožnjo motorja, ki pa mu je zelo blizu. Izpit za motor ima namreč že dlje časa. Kljub temu da se spozna na jeklene konjičke, pa mu pravi konji sprva niso bili blizu. Moral se je naučiti tudi jahati. "Malo sem imel zadržkov do konjev, priznam," nam je zaupal Stefanija, ki se je na njih kmalu navadil in dejal, da ga zdaj umirjajo.

Igralec pravi, da sta si s svojim likom do neke mere podobna. "Čeprav upam, da ne preveč. Ker Lukas zna biti na momente malo kreten, ampak jaz sem ga poskušal narediti, da je čim bolj, kljub temu da je včasih malo preveč samozavesten pa mogoče malo vase zagledan, da je še vseeno nekako všečen, simpatičen, da ne bo šel ljudem preveč na živce," je pojasnil.

Ker pa dobre serije ni brez ljubezenskih zapletov, tudi Lukasu pot nepričakovano prekriža Sara, ki prebudi njegova potlačena čustva. Da pa kemijo začutijo tudi gledalci na domačih sedežnih, pa mora biti med igralcema tudi v resničnem življenju prijateljska naklonjenost. "Po moje je zelo težko snemati take ljubezenske prizore, če se v zasebnem življenju izjemno ne maraš. Se da to čisto dobro zaigrati, seveda pa pomaga, če se štekaš, če je neka dobra energija," je priznal Stefanija, ki se v seriji zaplete s Saro Petrič, ki jo igra Lea Mihevc.

Celoten intervju z nadobudnim igralcem Svitom Stefanijo si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.