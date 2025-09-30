Uroš Smolej: Moj lik ni med najbolj simpatičnimi

S ponedeljkom se je na POP TV začela predvajati nova domača serija Nemirna kri. Uroš Smolej, ki igra Valterja Vebra Šmidta, priznava, da so občutki pred začetkom predvajanja nove serije drugačni kot pred gledališko premiero. "Niso identični, mogoče pa so deloma podobni," je povedal.
V mesecih snemanja so ustvarili mnogotere spomine, tudi anekdote. "Interne šale navadno ostanejo interne. Veliko je dogodivščin, ki so mimobežne. Za zdaj se ni zgodilo nič takega, nič škandaloznega, da bi omenjal. Je pa seveda vsak dan presenečenje zase. Mogoče pozabiš besedilo ali pa se zgodi kakšna simpatična malenkost. Vsekakor delamo tako, da si popestrimo snemalne dneve," je dejal.
Smolej priznava, da lik Valterja Vebra Šmidta ni "najbolj simpatičen lik". "Mogoče pa ima neke elemente, ki so lahko tudi všečni," je še dodal. Več o tem, kaj je v pogovoru zaupal Anastasiji Jović, pa si poglejte v prispevku na vrhu članka.
Valter Veber Šmidt je Helenin mož, ambiciozen in brez prave substance. Njegov zakon je sredstvo za status, Helena pa mu služi kot pot do dediščine. Prizadeva si prevzeti podjetje, čeprav za to ni usposobljen.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.