Uroš Smolej: Moj lik ni med najbolj simpatičnimi

S ponedeljkom se je na POP TV začela predvajati nova domača serija Nemirna kri. Uroš Smolej, ki igra Valterja Vebra Šmidta, priznava, da so občutki pred začetkom predvajanja nove serije drugačni kot pred gledališko premiero. "Niso identični, mogoče pa so deloma podobni," je povedal.

V mesecih snemanja so ustvarili mnogotere spomine, tudi anekdote. "Interne šale navadno ostanejo interne. Veliko je dogodivščin, ki so mimobežne. Za zdaj se ni zgodilo nič takega, nič škandaloznega, da bi omenjal. Je pa seveda vsak dan presenečenje zase. Mogoče pozabiš besedilo ali pa se zgodi kakšna simpatična malenkost. Vsekakor delamo tako, da si popestrimo snemalne dneve," je dejal.