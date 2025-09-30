Svetli način
Nemirna kri

Uroš Smolej: Moj lik ni med najbolj simpatičnimi

Ljubljana, 30. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Anastasija Jović , R. M.
Čakanja je konec. Na POP TV se je sinoči začela predvajati nova domača serija Nemirna kri. V studiu Sveta na Kanalu A se je Anastasiji Jović pridružil igralec Uroš Smolej, ki upodablja lik Valterja Vebra Šmidta. Kot je povedal, njegov lik ni med najbolj simpatičnimi. "Mogoče pa ima neke elemente, ki so lahko tudi simpatični," je še dodal.

Nemirna kri je na sporedu vsak dan, od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

S ponedeljkom se je na POP TV začela predvajati nova domača serija Nemirna kri. Uroš Smolej, ki igra Valterja Vebra Šmidta, priznava, da so občutki pred začetkom predvajanja nove serije drugačni kot pred gledališko premiero. "Niso identični, mogoče pa so deloma podobni," je povedal. 

V mesecih snemanja so ustvarili mnogotere spomine, tudi anekdote. "Interne šale navadno ostanejo interne. Veliko je dogodivščin, ki so mimobežne. Za zdaj se ni zgodilo nič takega, nič škandaloznega, da bi omenjal. Je pa seveda vsak dan presenečenje zase. Mogoče pozabiš besedilo ali pa se zgodi kakšna simpatična malenkost. Vsekakor delamo tako, da si popestrimo snemalne dneve," je dejal.

Preberi še Lea Mihevc: Nemirna kri prinaša stvari, ki jih v slovenskih serijah še ni bilo

Smolej priznava, da lik Valterja Vebra Šmidta ni "najbolj simpatičen lik". "Mogoče pa ima neke elemente, ki so lahko tudi všečni," je še dodal. Več o tem, kaj je v pogovoru zaupal Anastasiji Jović, pa si poglejte v prispevku na vrhu članka.

Valter Veber Šmidt je Helenin mož, ambiciozen in brez prave substance. Njegov zakon je sredstvo za status, Helena pa mu služi kot pot do dediščine. Prizadeva si prevzeti podjetje, čeprav za to ni usposobljen.

