Svetli način
Nemirna kri

V serijo Nemirna kri vstopil nov lik: simpatični Beograjčan Ammar Mešić

Ljubljana, 09. 10. 2025 12.37 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
7

V serijo Nemirna kri je vstopil simpatični Beograjčan Ammar Mešić. Lik Bobana Vuka je serijo številnih preobratov naredil še bolj napeto. Z ganljivim zapisom pa je svoj prihod na družbenem omrežju napovedal igralec, ki se je med drugim zahvalil celotni ekipi in dejal, da se veseli vsega, kar prihaja.

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

V serijo Nemirna kri je sinoči vstopil nov lik, simpatični Beograjčan Ammar Mešić. "V nocojšnjo epizodo serije Nemirna kri ob 20. uri prihajam tudi jaz. Naj izkoristim to priložnost in povem, da sem hvaležen predvsem igralcem, kolegom in prijateljem, ki so me sprejeli, kot da bi bil domačin. Ker se niti za trenutek nisem počutil kot tujec. Hvala produkciji, režiserjem, kostumografom, maski in vsem vam za zaupanje in za to, da ste točno to, kar ste. Verjamem, da bo serija našla pot do občinstva in da se bo čutilo delo, ki smo ga vložili," je včeraj na družbenem omrežju zapisal igralec in dodal: "Veselim se vsega, kar prihaja, in ponosno stojim z nami."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ammar v seriji igra Bobana, postavnega poslovneža iz Beograda. Je urejen in šarmanten, uglajen in svetovljanski, zna biti pa tudi zelo okruten na nepredstavljive načine. Kot direktor slovenske izpostave varnostnega podjetja Global Securities je svojo poslovno mrežo naročnikov in strank razširil daleč čez meje svoje države. Na seznamu preteklih strank, ki jih je varoval, najdemo mnoge visoke politike in estradnike.

Igralca lahko spremljate tudi v seriji V dobrem in slabem, ki se v ponedeljek vrača na POP TV. Ammar Mešić, ki v prav tako priljubljeni seriji igra Kašmirja, je še pred kratkim delal kot pomočnik na gradbišču na Dunaju.

Preberi še Ammar Mešić: Še lani kot pomočnik na gradbišču, zdaj zvezda hrvaške serije

Njegov preboj med zvezde se je zgodil čisto po naključju, na filmskem festivalu v Sarajevu je namreč spoznal osebo, ki je pri seriji Igre prestolov skrbela za iskanje statistov in ga nato spravila v zvezdniško filmsko zasedbo.

Nemirna kri Ammar Mešić Serija lik BOBAN VUK
Naslednji članek

Zvezdnica serije Nemirna kri praznuje rojstni dan

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
09. 10. 2025 13.12
Ta je prevečkat scarfacea gledu k je biv mejhn.
ODGOVORI
0 0
bb5a
09. 10. 2025 13.08
Ma ne rab Slovenija te serija, mamo Jankovića pa njegove...
ODGOVORI
0 0
JohannDoe
09. 10. 2025 13.07
Ko najboljšega v regiji prevzamejo Srbi bo šele švasanega bratstva in edinstva v regiji pa to.
ODGOVORI
0 0
JohannDoe
09. 10. 2025 12.59
+2
Vaša nova doza jugovine. Da se ne pozabi prehitro.
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
09. 10. 2025 12.48
Ufff, zdej bom js tut začel gledat.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
09. 10. 2025 12.48
-1
Upam da to ne placujejo Slovenski davkolacevalci.
ODGOVORI
1 2
Lev07
09. 10. 2025 12.57
+2
Ne, vse gre samo iz tvojega žepa!
ODGOVORI
2 0
ISSN 1581-3711
