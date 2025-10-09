V serijo Nemirna kri vstopil nov lik: simpatični Beograjčan Ammar Mešić

V serijo Nemirna kri je vstopil simpatični Beograjčan Ammar Mešić. Lik Bobana Vuka je serijo številnih preobratov naredil še bolj napeto. Z ganljivim zapisom pa je svoj prihod na družbenem omrežju napovedal igralec, ki se je med drugim zahvalil celotni ekipi in dejal, da se veseli vsega, kar prihaja.

V serijo Nemirna kri je sinoči vstopil nov lik, simpatični Beograjčan Ammar Mešić. "V nocojšnjo epizodo serije Nemirna kri ob 20. uri prihajam tudi jaz. Naj izkoristim to priložnost in povem, da sem hvaležen predvsem igralcem, kolegom in prijateljem, ki so me sprejeli, kot da bi bil domačin. Ker se niti za trenutek nisem počutil kot tujec. Hvala produkciji, režiserjem, kostumografom, maski in vsem vam za zaupanje in za to, da ste točno to, kar ste. Verjamem, da bo serija našla pot do občinstva in da se bo čutilo delo, ki smo ga vložili," je včeraj na družbenem omrežju zapisal igralec in dodal: "Veselim se vsega, kar prihaja, in ponosno stojim z nami."

Ammar v seriji igra Bobana, postavnega poslovneža iz Beograda. Je urejen in šarmanten, uglajen in svetovljanski, zna biti pa tudi zelo okruten na nepredstavljive načine. Kot direktor slovenske izpostave varnostnega podjetja Global Securities je svojo poslovno mrežo naročnikov in strank razširil daleč čez meje svoje države. Na seznamu preteklih strank, ki jih je varoval, najdemo mnoge visoke politike in estradnike.

Igralca lahko spremljate tudi v seriji V dobrem in slabem, ki se v ponedeljek vrača na POP TV. Ammar Mešić, ki v prav tako priljubljeni seriji igra Kašmirja, je še pred kratkim delal kot pomočnik na gradbišču na Dunaju.