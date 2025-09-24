Svetli način
Nemirna kri

Odštevanje do premiere serije Nemirna kri

Ljubljana, 24. 09. 2025 13.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
E.M.
Komentarji
9

Pričelo se je odštevanje do premiere težko pričakovane nove serije Nemirna kri, ki jo boste na POP TV lahko gledali od 29. septembra dalje. Igralska ekipa z Leo Mihevc in Svitom Stefanijo na čelu se je nekaj dni pred pričetkom serije s preostalimi ustvarjalci predstavila širši javnosti. Tam je bila tudi Nina Pušlar, ki je zbranim zapela naslovno pesem serije Nemirna kri.

Ne zamudite premiere serije Nemirna kri v ponedeljek, 29. septembra ob 20. uri na POP TV.

"Hvala igralcem in preostali ekipi, ki se je udeležila dogodka. Predani smo temu, da investiramo v lokalno produkcijo, ki POP TV, dela takšnega, kot je," je zbrane nagovorila Stella Litou, izvršna direktorica PRO PLUS. "Zgodba bo združila družine pred televizijske zaslone, saj je hkrati lepa in kompleksna, prav tako pa smo ponosni na močno glavno žensko vlogo. Verjamemo, da bodo gledalci dobili to, kar želijo," je dodala.

"Verjamem, da bo pesem všeč poslušalcem in poslušalkam ter serija gledalcem in gledalkam," pa je na dogodku povedala priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar, ki je zbranim zapela naslovno pesem serije Nemirna kri in požela bučen aplavz. 

O seriji Nemirna kri

Nemirna kri je saga bogate družine Veber. Varuh družine je Peter Veber (Radoš Bolčina), lastnik imperija, ki se ukvarja z uvozom sadja in zelenjave iz držav pod ekvatorjem. A ker kri ni voda, skrbi za ženo (Mirjam Korbar) in hčerki ter Lukasa (Svit Stefanija), ki ga je kot otroka vzel pod svoje okrilje, saj se počuti krivega za smrt njegovega očeta. Lukas je s svojo predanostjo in zvestobo osvojil Petrovo srce do te mere, da mu ta želi predati v upravljanje svoje podjetje in s tem globoko razočara svoji hčerki, Diano (Lucija Harum) in Heleno (Alenka Kraigher), ki doslej nista pokazali pretiranega zanimanja za očetove posle, ki jima omogočajo zelo lagodno življenje.

Lagodno življenje izvira iz tako velikega bogastva, da posli podjetja Vebtrade pritegnejo pozornost kriminalistke Sare Petrič (Lea Mihevc). Pod krinko se loti preiskovanja bogate družine in pade v zanko ljubezni. Kmalu nasede na ostre čeri neljubih presenečenj, izdaje in prevar. Najbolj bolijo prevare tistih, ki so nam najbližji. In kdo nam je bliže od družine? Na koga se naslonimo v trenutkih, ko nam je najtežje? Na tiste, od katerih to najmanj pričakuješ. Tisti, ki te imajo brezpogojno radi, pa čeprav so popolnoma drugačni od tebe.

Družinsko drevo serije Nemirna kri
Družinsko drevo serije Nemirna kri FOTO: POP TV

V seriji so tudi Helenin mož Valter (Uroš Smolej), uporniška vnukinja Zoja (Rosa Angela Romih) in modra, srčna hišna pomočnica Dori (Alenka Kozolc), ki s svojo pristnostjo vrača zgodbo nazaj k temeljni človečnosti. Moža hišne pomočnice Dori, Zvoneta Jermana, igra Lotos V. Šparovec, Filip Žunič igra sina Matica, Ondina Kerec pa njuno hči Lucijo. Največjo barabo Bobana bo upodobil Ammar Mešić, na rep pa mu bodo poskusili stopiti predstavniki zakona Boletka, Florijan in Robert, ki jih igrajo Saša Pavlin Stošić, Blaž Setnikar in Saša Klančnik. A ker ima vrag zmeraj več mladih, jim bodo štrene mešali še Petrov povzpetniški brat Ervin, ki ga bo upodobil Borut Veselko, in dve manjši ribi, tožilec Zmago Simončič (Romeo Grebenšek) ter varnostnik Jovo (Tadej Zbičajnik).

S čudovitimi lokacijami, posestvom s konji, mladinskimi zapleti in kriminalnim ozadjem bo serija razbila klasične žanrske okvirje. Prinaša zgodbo, kjer ni le dobro proti zlu, temveč prava čustvena vojna med generacijami, vrednotami, strastmi in resnicami, ki čakajo, da pridejo na dan.

nemirna kri pop tv serija lea mihevc svit stefanija
Igralci Nemirne krvi so si skupaj ogledali prvo epizodo: Napeto je

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
24. 09. 2025 15.21
+1
Kdo je režiral?
ODGOVORI
1 0
Tho mp son
24. 09. 2025 15.07
Gledalci odštevamo dneve , ko se bo to končalo in nadaljevalo v Zaglavah .
ODGOVORI
0 0
prsh
24. 09. 2025 14.57
-1
Komaj čakam.
ODGOVORI
1 2
bb5a
24. 09. 2025 14.57
+3
Pričakovani kot predlanski sneg.
ODGOVORI
3 0
urib1
24. 09. 2025 14.50
+4
Od kje črpate podatke o "težko pričakovani"? Pa ne me brisat...
ODGOVORI
4 0
Kviz
24. 09. 2025 14.39
+0
A ste kdaj gledali Švicarsko nadaljevanko ali film? Mislim da ne ker oni vedo da je to razmetavanje javnega denarja. Naši kulturniki se bi morali učiti od njih ne pa od Kozine in njegove zidanice.
ODGOVORI
2 2
Mirko Igor
24. 09. 2025 14.27
+0
Čestitke. Kultura v slovenskem jeziku.
ODGOVORI
2 2
Nace Štremljasti
24. 09. 2025 14.19
+3
ganjeniiiii,ali se da kje dobiti kaj več informacij,prosimo pomagajte,da bomo med prvimi izvedeli kjer to je zeloooo pomembna novica poročajte
ODGOVORI
5 2
goričan
24. 09. 2025 14.14
+5
Še ena limonada, ki se zaplete v prvih 2-3 epizodah, potem je naslednjih 50-70 brezvezno vsakodnevno življenje in v zadnji epizodi se vse odvije in zaključi
ODGOVORI
6 1
