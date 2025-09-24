Pričelo se je odštevanje do premiere težko pričakovane nove serije Nemirna kri, ki jo boste na POP TV lahko gledali od 29. septembra dalje. Igralska ekipa z Leo Mihevc in Svitom Stefanijo na čelu se je nekaj dni pred pričetkom serije s preostalimi ustvarjalci predstavila širši javnosti. Tam je bila tudi Nina Pušlar, ki je zbranim zapela naslovno pesem serije Nemirna kri.

Ne zamudite premiere serije Nemirna kri v ponedeljek, 29. septembra ob 20. uri na POP TV.

"Hvala igralcem in preostali ekipi, ki se je udeležila dogodka. Predani smo temu, da investiramo v lokalno produkcijo, ki POP TV, dela takšnega, kot je," je zbrane nagovorila Stella Litou, izvršna direktorica PRO PLUS. "Zgodba bo združila družine pred televizijske zaslone, saj je hkrati lepa in kompleksna, prav tako pa smo ponosni na močno glavno žensko vlogo. Verjamemo, da bodo gledalci dobili to, kar želijo," je dodala. "Verjamem, da bo pesem všeč poslušalcem in poslušalkam ter serija gledalcem in gledalkam," pa je na dogodku povedala priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar, ki je zbranim zapela naslovno pesem serije Nemirna kri in požela bučen aplavz.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik



























Odštevanje do premiere serije Nemirna kri icon-picture-layer-2 1 / 15

O seriji Nemirna kri

Nemirna kri je saga bogate družine Veber. Varuh družine je Peter Veber (Radoš Bolčina), lastnik imperija, ki se ukvarja z uvozom sadja in zelenjave iz držav pod ekvatorjem. A ker kri ni voda, skrbi za ženo (Mirjam Korbar) in hčerki ter Lukasa (Svit Stefanija), ki ga je kot otroka vzel pod svoje okrilje, saj se počuti krivega za smrt njegovega očeta. Lukas je s svojo predanostjo in zvestobo osvojil Petrovo srce do te mere, da mu ta želi predati v upravljanje svoje podjetje in s tem globoko razočara svoji hčerki, Diano (Lucija Harum) in Heleno (Alenka Kraigher), ki doslej nista pokazali pretiranega zanimanja za očetove posle, ki jima omogočajo zelo lagodno življenje. Lagodno življenje izvira iz tako velikega bogastva, da posli podjetja Vebtrade pritegnejo pozornost kriminalistke Sare Petrič (Lea Mihevc). Pod krinko se loti preiskovanja bogate družine in pade v zanko ljubezni. Kmalu nasede na ostre čeri neljubih presenečenj, izdaje in prevar. Najbolj bolijo prevare tistih, ki so nam najbližji. In kdo nam je bliže od družine? Na koga se naslonimo v trenutkih, ko nam je najtežje? Na tiste, od katerih to najmanj pričakuješ. Tisti, ki te imajo brezpogojno radi, pa čeprav so popolnoma drugačni od tebe.

Družinsko drevo serije Nemirna kri FOTO: POP TV icon-expand