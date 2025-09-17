Svetli način
Valter Veber Šmidt (Uroš Smolej)

Ljubljana, 17. 09. 2025 06.00

V seriji Nemirna kri bomo spremljali mlado kriminalistko Saro Petrič (Lea Mihevc), ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti. Kdo so liki serije Nemirna kri?

Valter Veber Šmidt (Uroš Smolej) je Helenin mož, ambiciozen in brez prave substance. Želi se povzpeti v družbi z blagovno znamko in praznimi govori. Njegov zakon je sredstvo za status, Helena pa mu služi kot pot do dediščine. 

Valter Veber Šmidt (Uroš Smolej)
Valter Veber Šmidt (Uroš Smolej) FOTO: POP TV

Z Zojo ima slab odnos, saj ne prenaša neposlušnosti. Zaplete se v Ervinove mreže in je pripravljen na vse za dosego svojih ciljev. V podjetju si prizadeva za prevzem, čeprav mu manjka sposobnosti. Valter je bleščeča lupina brez vsebine.

