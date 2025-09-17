Valter Veber Šmidt (Uroš Smolej) je Helenin mož, ambiciozen in brez prave substance. Želi se povzpeti v družbi z blagovno znamko in praznimi govori. Njegov zakon je sredstvo za status, Helena pa mu služi kot pot do dediščine.

Z Zojo ima slab odnos, saj ne prenaša neposlušnosti. Zaplete se v Ervinove mreže in je pripravljen na vse za dosego svojih ciljev. V podjetju si prizadeva za prevzem, čeprav mu manjka sposobnosti. Valter je bleščeča lupina brez vsebine.