Vsi panično iščejo Zojo, ki je izginila

Ljubljana, 05. 11. 2025 16.05

E.M.
Peter izve za Zojino izginotje, kar ga spomni na Bobanovo grožnjo. Helena obtožuje Olgo, medtem ko se Matic odloči, da bo pomagal iskati. Lukas je nezadovoljen, ker se širi laž, da je Lucija noseča z njim. Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20.00 na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Peter je izvedel, da je Zoja izginila, in misli ga odnesejo v Bobanovo grožnjo. Peter poskuša pomiriti razburjeno Heleno, ki obtožuje Olgo za Zojino izginotje, saj da ji je povedala najslabšo možno verzijo Valterjevega izginotja. Matic krivi sebe za Zojino izginotje, odloči se, da jo bo pomagal iskati.

Lukas je nezadovoljen, ker se širi laž, da je Lucija noseča z njim. Sara želi pričati proti Vinku, da bi rešila Florjana pred suspenzom. Florjan noče, da se Sara izpostavlja, saj bi s tem padla njena krinka pri Vebrih.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

nemirna kri pop tv serija
Med Lukasom in Saro bo napeto

