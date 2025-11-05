Vsi panično iščejo Zojo, ki je izginila

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Peter je izvedel, da je Zoja izginila, in misli ga odnesejo v Bobanovo grožnjo. Peter poskuša pomiriti razburjeno Heleno, ki obtožuje Olgo za Zojino izginotje, saj da ji je povedala najslabšo možno verzijo Valterjevega izginotja. Matic krivi sebe za Zojino izginotje, odloči se, da jo bo pomagal iskati.

Lukas je nezadovoljen, ker se širi laž, da je Lucija noseča z njim. Sara želi pričati proti Vinku, da bi rešila Florjana pred suspenzom. Florjan noče, da se Sara izpostavlja, saj bi s tem padla njena krinka pri Vebrih.