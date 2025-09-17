Svetli način
17. 09. 2025

V seriji Nemirna kri bomo spremljali mlado kriminalistko Saro Petrič (Lea Mihevc), ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti. Kdo so liki serije Nemirna kri?

Zoja Veber Šmidt (Rosa Angela Romih) je najstniška upornica, pogumna, samosvoja in inteligentna. Obožuje konje, a po hudem padcu poigrava z mislijo o koncu kariere. 

Prezira starša zaradi njune plitkosti in se raje druži z dedkom Petrom in Lukasom. Zvesto prijateljstvo deli z Maticem, ki ji je potihem všeč. Njen stil je izraz upora proti stereotipom. Pogosto bolj odrasla kot odrasli okoli nje. Zoja išče resnico, ne prestiž.

