Zoja Veber Šmidt ( Rosa Angela Romih ) je najstniška upornica, pogumna, samosvoja in inteligentna. Obožuje konje, a po hudem padcu poigrava z mislijo o koncu kariere.

Prezira starša zaradi njune plitkosti in se raje druži z dedkom Petrom in Lukasom. Zvesto prijateljstvo deli z Maticem, ki ji je potihem všeč. Njen stil je izraz upora proti stereotipom. Pogosto bolj odrasla kot odrasli okoli nje. Zoja išče resnico, ne prestiž.