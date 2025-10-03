Zvezdnica serije Nemirna kri praznuje rojstni dan

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Igralka Lea Mihevc , ki jo lahko v glavni vlogi spremljate v novi POP TV seriji Nemirna kri , je vpihnila 35. svečko na rojstnodnevni torti. Lei je med drugim voščila tudi soigralka Ondina Kerec , ki je na družbenem omrežju Instagram delila simpatično fotografijo, na kateri z Leo pošiljata poljub kameri.

"Sara pa Lucija sta v resničnem življenju najboljši prijateljici. Vse najboljše, kraljica," je zapisala Ondina in se pošalila na račun burne dinamike med njunima likoma v seriji. Zabavnemu zapisu je priložila emotikon srca.

