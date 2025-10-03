Svetli način
Nemirna kri

Zvezdnica serije Nemirna kri praznuje rojstni dan

Ljubljana, 03. 10. 2025 14.52 | Posodobljeno pred 15 minutami

E.M.
Lea Mihevc, zvezdnica nove POP TV serije Nemirna kri, praznuje rojstni dan. Igralka, ki je stopila v čevlje mlade kriminalistke Sare Petrič, je dopolnila 35 let. Ob osebnem prazniku ji je na družbenem omrežju voščila soigralka Ondina Kerec, s katero sta v času snemanja stkali tesne vezi.

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Igralka Lea Mihevc, ki jo lahko v glavni vlogi spremljate v novi POP TV seriji Nemirna kri, je vpihnila 35. svečko na rojstnodnevni torti. Lei je med drugim voščila tudi soigralka Ondina Kerec, ki je na družbenem omrežju Instagram delila simpatično fotografijo, na kateri z Leo pošiljata poljub kameri. 

Lea Mihevc in Ondina Kerec
Lea Mihevc in Ondina Kerec FOTO: POP TV

"Sara pa Lucija sta v resničnem življenju najboljši prijateljici. Vse najboljše, kraljica," je zapisala Ondina in se pošalila na račun burne dinamike med njunima likoma v seriji. Zabavnemu zapisu je priložila emotikon srca. 

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

