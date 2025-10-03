Zvezdnica serije Nemirna kri praznuje rojstni dan

Igralka Lea Mihevc, ki jo lahko v glavni vlogi spremljate v novi POP TV seriji Nemirna kri, je vpihnila 35. svečko na rojstnodnevni torti. Lei je med drugim voščila tudi soigralka Ondina Kerec, ki je na družbenem omrežju Instagram delila simpatično fotografijo, na kateri z Leo pošiljata poljub kameri.
"Sara pa Lucija sta v resničnem življenju najboljši prijateljici. Vse najboljše, kraljica," je zapisala Ondina in se pošalila na račun burne dinamike med njunima likoma v seriji. Zabavnemu zapisu je priložila emotikon srca.
Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.