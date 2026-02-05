Naslovnica
Nepričakovan preobrat je pretresel vilo, dve dekleti sta odšli domov

Zagreb, 05. 02. 2026 19.34

Avtor:
K.Z.
Karlo in Petar

Nova koktajl zabava, ki ji je sledila podelitev vrtnic, je prinesla šokanten preobrat in popolnoma spremenila potek večera. Pravila so se nenadoma spremenila in tokrat odločitev o tem, kdo bo ostal, ni bila v rokah Sanjskih moških, temveč so morala odgovornost prevzeti dekleta sama. Večer se je končal s čustvenim slovesom, šov pa sta zapustili dve kandidatki.

"V zraku je napetost, vsi smo veseli, da smo še vedno tukaj, a se počutimo nekoliko nelagodno," je nekakšno skupno menenje, medtem ko je vilo prežemala mešanica vznemirjenja, strahu in negotovosti. Vsaka gesta in vsak pogled sta dobila dodatno težo, pričakovanje slovesnosti pa je bilo izjemno napeto.

Monika, Iva in Andrea na koktajl zabavi.
Med koktajl zabavo so se vrstili pogovori s Karlom in Petrom. Nekatere zaljubljenosti so se poglobile, nekatera dekleta pa so bila presenečena, kako pripravljena sta se bila odpreti dekletom in pokazati svoja čustva. Onadva pa nista bila edina, ki sta tako čutila. "Nisem pričakovala, da se mu bom tako zelo odprla," je priznala ena izmed deklet, ki se zaveda, da se meje vse bolj premikajo.

Proti koncu večera se je ljubosumje stopnjevalo. Pozornost, ki so jo nekatere dekleta prejemala, druga pa so si je želele, je sprožila nezadovoljstvo in šepetanje po vsej vili. "Mislim, da bi se me dekleta morala bati," je samozavestno zaključila ena od kandidatk, ko so druge začele spoznavati, da se odnosi hitro spreminjajo in poglabljajo.

Koktajl zabava pred ceremonijo z vrtnicami.
Po težkih odločitvah in čustvenem slovesu je postalo jasno, da nič več ne bo enako. Nova moč, ki so jo v roke dobila dekleta, je odpira prostor za taktike, zavezništva in nove strategije. "Zelo umazana igra," je tiho komentirala ena, medtem ko so že vse razmišljale o svoji naslednji potezi.

