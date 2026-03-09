Nepričakovano preskočila iskrica: 'Nisem mislila, da bom priložnost dala tebi'

V je ena izmed deklet še posebej razočarana nad vedenjem svoje prijateljice, ki je prelomila veliko obljubo. Vsa dekleta so stopila na njeno stran in zanima jih, kako se počuti. "Popolnoma nič ji ne verjamem. Mislim, da ni dobra prijateljica, mislim, da ni dobra oseba in to so zdaj spoznala tudi vsa dekleta tukaj. Od mene ne bo dobila drame – jaz tukaj nisem iz nekih drugih razlogov, kot je ona," je sporočila. "Trenutno ji ni mogoče zaupati. Upam, da bosta Karlo in Peter to videla," dodajajo tudi druga dekleta, medtem ko se zavrnjena kandidatka drži nekoliko ob strani.

V vilo prispejo nova pisma, saj je čas za skupinske zmenke. Karlo izbere dekleta, s katerimi je že vzpostavil določeno poveazavo. Njihovo srečanje bodo zaznamovali glasba, zabava in ples. Ena izmed dam bo iskreno priznala, da se je morda že malo zaljubila, in ga prosila za dolg objem. "Vem, da nisem edina tukaj, a to preprosto ignoriram ... Odkar sem se pridružila tvoji ekipi, veliko ljudi ne govori več z menoj. Upam, da se bo to na koncu splačalo" mu je povedala in dodala, da se bo zanj še kako borila. Drugo dekle bo iskalo iskrenost in potrditev, da se ji splača ostati na Kreti: "Res je, da imam določena čustva do več oseb. Ena od njih si tudi ti. Želim nadaljevati ta odnos s tabo in preživeti še več časa skupaj."

Petar na zmenek povabi dame, ki bi jih rad bolje spoznal, saj do zdaj za to ni imel prave priložnosti. Ena izmed njih bo priznala, da se ob njem počuti sproščeno in varno ter da teh lepih občutkov ne želi več potiskati v ozadje. Zaradi svoje iskrenosti si bo prislužila večer na samem s sanjskim moškim, pri čemer ne bo manjkalo objemov in odkritih pogovorov. "Pogosto potrebujem več zmenkov z dekletom, da se počutim tako kot s tabo. Tega res nisem pričakoval," ji bo povedal Petar. "Bolj ko te spoznavam, bolj si mi všeč. Začela sem že graditi odnos z nekom drugim in nisem mislila, da bom priložnost dala tebi," mu bo odgovorila in priznala, da v njunem odnosu obstaja velik potencial za nekaj več. "Mislim, da nihče ne pričakuje tega, kar sledi."

Za konec dneva se bo eden izmed sanjskih odločil za velik korak ter eno izmed deklet posebej nagradil in presenetil: "Ni dvoma, zakaj ne bi bila prav ona tista!" Kdo se je nepričakovano zbližal in kdo je dokazal svoja čustva, si lahko ogledate v novi epizodi oddaje Sanjski moški Hrvaške

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.