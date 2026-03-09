Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Nepričakovano preskočila iskrica: 'Nisem mislila, da bom priložnost dala tebi'

Ljubljana, 09. 03. 2026 20.47 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Petar

Napetost v vili Sanjskega moškega se stopnjuje. Dekleta izkazujejo svoja čustva, ena od kandidatk pa je nepričakovano našla priložnost za globlji odnos z enim od sanjskih moških. Dogajanje si lahko ogledate v novi epizodi na POP TV in VOYO.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

V je ena izmed deklet še posebej razočarana nad vedenjem svoje prijateljice, ki je prelomila veliko obljubo. Vsa dekleta so stopila na njeno stran in zanima jih, kako se počuti. "Popolnoma nič ji ne verjamem. Mislim, da ni dobra prijateljica, mislim, da ni dobra oseba in to so zdaj spoznala tudi vsa dekleta tukaj. Od mene ne bo dobila drame – jaz tukaj nisem iz nekih drugih razlogov, kot je ona," je sporočila. "Trenutno ji ni mogoče zaupati. Upam, da bosta Karlo in Peter to videla," dodajajo tudi druga dekleta, medtem ko se zavrnjena kandidatka drži nekoliko ob strani.

Tekmovalke
Tekmovalke
FOTO: VOYO

V vilo prispejo nova pisma, saj je čas za skupinske zmenke. Karlo izbere dekleta, s katerimi je že vzpostavil določeno poveazavo. Njihovo srečanje bodo zaznamovali glasba, zabava in ples. Ena izmed dam bo iskreno priznala, da se je morda že malo zaljubila, in ga prosila za dolg objem. "Vem, da nisem edina tukaj, a to preprosto ignoriram ... Odkar sem se pridružila tvoji ekipi, veliko ljudi ne govori več z menoj. Upam, da se bo to na koncu splačalo" mu je povedala in dodala, da se bo zanj še kako borila. Drugo dekle bo iskalo iskrenost in potrditev, da se ji splača ostati na Kreti: "Res je, da imam določena čustva do več oseb. Ena od njih si tudi ti. Želim nadaljevati ta odnos s tabo in preživeti še več časa skupaj."

Petar na zmenek povabi dame, ki bi jih rad bolje spoznal, saj do zdaj za to ni imel prave priložnosti. Ena izmed njih bo priznala, da se ob njem počuti sproščeno in varno ter da teh lepih občutkov ne želi več potiskati v ozadje. Zaradi svoje iskrenosti si bo prislužila večer na samem s sanjskim moškim, pri čemer ne bo manjkalo objemov in odkritih pogovorov. "Pogosto potrebujem več zmenkov z dekletom, da se počutim tako kot s tabo. Tega res nisem pričakoval," ji bo povedal Petar. "Bolj ko te spoznavam, bolj si mi všeč. Začela sem že graditi odnos z nekom drugim in nisem mislila, da bom priložnost dala tebi," mu bo odgovorila in priznala, da v njunem odnosu obstaja velik potencial za nekaj več. "Mislim, da nihče ne pričakuje tega, kar sledi."

Za konec dneva se bo eden izmed sanjskih odločil za velik korak ter eno izmed deklet posebej nagradil in presenetil: "Ni dvoma, zakaj ne bi bila prav ona tista!" Kdo se je nepričakovano zbližal in kdo je dokazal svoja čustva, si lahko ogledate v novi epizodi oddaje Sanjski moški Hrvaške

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romanca gre proti vrhuncu
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Sanjski moški Hrvaške pop tv voyo tekmovalke
  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenska igralka ganila s fotografijo: Danes je ena mojih najljubših
Kako otroka naučiti varno in samozavestno kolesariti?
Kako otroka naučiti varno in samozavestno kolesariti?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami
Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami
zadovoljna
Portal
Srbska pevka spregovorila o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?
Kdo je lepa Srbkinja, ki jo ljubi Christian Bale?
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
moskisvet
Portal
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Vesoljski odpadki: Grožnja, ki jo sami ustvarjamo
Vesoljski odpadki: Grožnja, ki jo sami ustvarjamo
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Brooke Shields o JFK Jr.: "Najboljši poljub"
Brooke Shields o JFK Jr.: "Najboljši poljub"
dominvrt
Portal
Trik za daljšo obstojnost česna
Rastlinski potni list: kdaj ga potrebujete?
Rastlinski potni list: kdaj ga potrebujete?
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
okusno
Portal
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Pomladna sladica, ki bo deležna številnih pohval
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551