Nikolina: Dobro je imeti moškega, ki uboga

Nikolina in Adam postajata zadovoljna drug z drugim, njemu je všeč njeno obnašanje, njej njegova ustrežljivost. Tega pa ne more reči Valentina, saj se je njen Marinko z vsemi štirimi upiral stilski preobrazbi.

Milan igra na prave strune Ker Milan rad dolgo spi, Gordana zjutraj sama popije kavo, a je to ne moti. Milan pa ima svoje jutranje rituale, a mednje ne sodijo sprehodi: "Zjutraj rad pijem kavo in počivam po spanju." A je vseeno šel z Gordano na sprehod po mestu, med katerim jo je presenetil s prelepim šopkom. Milan: "Nisem obupal. Gordano vsak dan osvajam. Po tihem. To je moja skrivnost, ona tega ne ve."

icon-expand Milan ve, kako se stvari streže. FOTO: POP TV

Marinko se z vsemi štirimi brani preobrazbe Valentino je zanimalo, ali je Marinko zaradi navdušenja nad hitrimi avtomobili morda v krizi srednjih let. Marinko: "To je strast, ki se je ne da opisati." Valentina: "20 let mlajšo rabi, ker se tudi on tako vede. Da bosta usklajena." Ga je pa povabila, da gresta po nakupih, in predlagala pomoč pri izbiri oblačil. Z ne prav velikim navdušenjem je privolil. Sumil je, da ga želi spremeniti, in dodal: "Če spreminja mene, se mora tudi sama spremeniti." V trgovini z oblačili je zavračal vse njene predloge, med pomerjanjem oblek pa je godrnjal in kritiziral. Nato ga je peljala še k frizerju, kar je bilo preveč zanj. Ponovno ga je spomnila na njegovo nekdanjo ženo, ki jo je prav tako motila njegova frizura. Na koncu je ob manjšem kompromisu ostal pri irokezi.

icon-expand Marinko se ni dal. FOTO: POP TV

'Dobro je imeti moškega, ki uboga' Nikolina je bila v stanovanju sama, saj se je njen Adam potepal od telovadnice do kavic s prijatelji. Ko se je vrnil, mu je očitala, da je bil dolgo zdoma, on pa je menil, da ločenost koristi njunemu odnosu. Bil pa je na vrsti, da izpolni njeno željo, in namenila mu je generalno čiščenje stanovanja. Ko je izpolnil vse, kar je imela na seznamu, je ugotavljala: "Dobro je imeti moškega, ki uboga, ki zna pospraviti za seboj, se zafrkava." Zadovoljen je bil tudi Adam: "Nikolinino vedenje zadnji čas mi je všeč ... Mislim, da je zdaj spoznala, da se me ni treba bati in da se lahko o vsem pogovarjava."

icon-expand Adam je v vsem ugodil Nikolini. FOTO: POP TV

Lidija meni, da Alen ne zna uporabljati možganov Alen in Lidija sta se šla zabavat v igralnico. Alen je povedal, da se z Lidijo med raznimi aktivnostmi veliko bolje razumeta, menil pa je tudi: "Če se dva tepeta, se imata rada." Priznal pa je, da si je slabo zapomnil navodila strokovnjakov, zaradi slabše izobrazbe namreč ne razume takšne terminologije. Lidija mu je zato zvečer vse prijazno razložila, a je dobila občutek, kot da Alen v resnici noče delati na sebi in da ne zna uporabljati možganov. Alen pa je bil presrečen, ker se ta dan nista skregala niti enkrat.

icon-expand Lidija je navodila strokovnjakov lepo razložila Alenu. FOTO: POP TV

Slabše tako ali tako ni moglo biti Gordana in Dejan sta poskušala rešiti zakonske težave in obrniti nov list s skokom s padalom. Dejan je povedal, da je komunikacija med njima malce boljša in da slabše kot prejšnji dan tako ali tako ne more biti. Ko sta se pred poletom objela, je bil presenečen, ni pričakoval, da bo njegova žena tako sproščena. Oba sta bila na koncu navdušena, Gordana pa je bila zadovoljna s super dnevom.

icon-expand Gordana je uživala v skoku s padalom. FOTO: POP TV

Nadia prekine snemanje Luku se je zdelo, da je njegova žena jezna, saj je že dve noči prespala na kavču. Zatrjevala je, da je utrujena in da je vse v redu. Ko sta razčiščevala pred kamero, je Nadia nenadoma zaključila: "Luka se je zaljubil, jaz pa sem močna in ga pri nekaterih stvareh sploh ne upoštevam, on pa tega ne prenese." Luka je njeno obnašanje opisal kot otročje in je želel javno zanikati, kar je izjavila. Nadia je še povedala, da je zrela ženska, Luka pa iz muhe dela slona. Napovedala je, da med njima ne bo nobenih intimnosti. Luka je nato užaljeno dodal, da Nadia sploh ni njegov tip ženske, saj da ne mara 'pisanih frizur'.

icon-expand Nadia in Luka med ljubeznijo in sovraštvom. FOTO: POP TV