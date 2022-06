Nikolina se zazre vase: Očitno odženem vse dobre ljudi

Adam je na skupni večerji znova doživel Nikolinino zavrnitev, zato je imel vsega dovolj. Svojo ženo je pričakal v stanovanju, da bi z njo razčistil, ona pa mu je obljubila, da bo odslej med njima bolje.

Valentina občuduje Marinka Pari so se pripravljali na drugo skupno večerjo. Marinko se je oblekel v oblačila, ki jih je zanj izbrala Valentina. Ko mu je namenila kompliment, je bil vidno zadovoljen. Valentina: "Vesela sem, da Marinko končno zgleda kot odrasel moški." Medtem ko sta se na večerjo odpravila složna in v dobrem duhu, sta bila Nadia in Luka slabe volje in napeta. Luka je poudaril, da morata komunicirati in Nadia se je strinjala, češ da se nikoli ne bosta predala. Alen pa je bil presrečen, ker je tokrat na večerjo prišel skupaj z Lidijo. Slednja je povedala, da je moža začela sprejemati, Alen pa, da sta dobila navodila za uporabo.

icon-expand Valentina je bila ponosna na Marinka. FOTO: POP TV

Dejan in Gordana prideta ločeno Dejan je na večerjo prišel sam, ko se je prikazala Gordana, pa je bil videti v pričakovanju. Vsa ponosna sta se nato parom pridružila urejena Valentina in Marinko in slednji je bil zaradi stilske preobrazbe v središču pozornosti. Strokovnjaki so zadovoljno ugotavljali, da sta dojela bistvo eksperimenta, saj sta se pripravljena prilagajati drug drugemu. Gordana svetuje paru v težavah Gordano je zanimalo, kaj se je zgodilo med mlajšo Gordano in Dejanom. Gordana: "Saj sta bila tako dober par." Prosila ju je za pogovor, da bi potešila svojo radovednost. Dejan je grobo opisal dogajanje, Gordana pa mu je svetovala, naj ne sili v ženo, če je zamišljena. Gordana: "Naj bo sama s svojimi mislimi." Strokovnjakom se je zdelo, da se Dejan trudi, da bi osvojil Gordano, da pa je ne razume in je ne čuti, kot bi si želela.

icon-expand Dejan in Gordana sta prisluhnila dobronamernim nasvetom. FOTO: POP TV

Nikolina znova negativno presenetila Adama Nikolina je spet začela spraševati, kako se pari razumejo med seboj, Nadia pa ji je vrnila vprašanje. Povedala je, da z Adamom napredujeta kot prijatelja, in dodala: "Več od tega pa z moje strani ne more biti ... V tem odnosu se ne vidim." Adama, kot je povedal, s tem ni ponižala, zdelo se mu je, da s svojim obnašanjem škodi sama sebi. Nadia: "Tvoj največji sovražnik je v tebi, imenuje pa se vdaja ... Veliko napako delaš." Nadia je tudi pohvalila svoj odnos z Luko, češ da se trudita komunicirati, najti ravnotežje in se prilagajati, a je Luka pri tem gledal v tla. Ali je bila vse le igra? Nikolina in Adam sta se nato umaknila na samo, takrat je še enkrat ponovila, da ga ne vidi kot nekoga, s katerim bi hotela imeti kaj več. Ko jo je vprašal, kaj jo tako zelo skrbi, je povedala, da ji ni privlačen. Nakar jo je vprašal, zakaj potem ne zaključita z eksperimentom: "Da se ne mučiva več." Nikolina: "Če hočeš, lahko." Povedala mu je, da se ne bo nič spremenilo, pa če se bo še tako trudil. Adam je ugotavljal, da se je prijavila zaradi prepoznavnosti, da je samo igrala in da se v resnici sploh ni spremenila.

icon-expand Po pogovoru z Nikolino je Adam odšel z večerje. FOTO: POP TV

Luka ne dobi konkretnih odgovorov Pogovoriti se je želel tudi Luka, ki je opazil, da mu Nadia ne daje konkretnih odgovorov in se mu ne odpre. Luka: "Zakaj jaz ne dobim tistega, kar dobijo drugi?" Nadia je ostala brez besed, ni namreč vedela, zakaj se mu ne more odpreti. Luku se je tudi zdelo, da mu z ničemer ni pokazala, da ji je všeč. A tudi tokrat ni dobil pravih odgovorov. Adam ima vsega dovolj Adam se je nato nenadoma odločil, da bo zapustil družbo. Adam: "Ne da se mi več." Sklepal je, da Nikolina še ni bila v resni zvezi, ker moški ne morejo prenašati njenega obnašanja. Adam: "Zaprta je, popolnoma hladna. Poskušal sem na vse načine. Ne, nima več smisla." Nikolina mu ni sledila: "Mislim, da je najine zgodbe konec." Povedala je, da se vse odvija prehitro in da Adam ni moški, ki ga išče. Druščini je še pojasnila, da je bila z njim iskrena, saj da ne more nositi mask.

icon-expand Nikolina se je pošteno zamislila. FOTO: POP TV