Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Noč brez kamer bo povzročila kaos v vili

Ljubljana, 12. 03. 2026 11.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
sanjski moški hrvaške

Po noči, preživeti v vili sanjskega moškega, bo vzdušje med dekleti bolj napeto kot kdaj koli prej. Medtem ko bo Petar zadovoljen s svojo odločitvijo, bodo v vili zavladali ljubosumje, opravljanje in ostri komentarji.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

"Sprejel sem pravo odločitev, ko sem njej dal ključ," bo priznal Petar, medtem ko bodo imela dekleta v vili povsem drugačen pogled na situacijo.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Medtem ko bodo nekatere poskušale ostati mirne, druge ne bodo skrivale jeze. "Dekleta so preveč jezna, grizejo vse," bo komentirala ena od kandidatk, druga pa bo še ostrejša: "Reva, bednica." Vrnitev iz vile bo sprožila plaz reakcij, vsaka beseda in vsak nasmeh pa bosta pod drobnogledom. "Vse nam je jasno, ko se ženska tako smeji," bo pripomnila ena od deklet, takoj ko bo zagledala povratnico z vrtnico v roki.

Napetosti bodo še dodatno narasle, ko se bosta v zgodbo ponovno vključila Petar in Karlo, stari odnosi in simpatije pa bodo postavljeni na preizkušnjo. Bo kdo zamenjal stran, komu kdo bolj zaupa – in kdo je pravzaprav iskren?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romanca gre proti vrhuncu
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
sanjski moški hrvaške pop tv voyo
  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Spoznajte našega najboljšega smučarskega skakalca
Spoznajte našega najboljšega smučarskega skakalca
vizita
Portal
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
cekin
Portal
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
moskisvet
Portal
To je želja mladega nogometaša, ki trenira pri NK Radomlje
Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak
Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
dominvrt
Portal
Ali lahko psi jedo testenine?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
okusno
Portal
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Pretekla življenja
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564