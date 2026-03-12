Noč brez kamer bo povzročila kaos v vili

"Sprejel sem pravo odločitev, ko sem njej dal ključ," bo priznal Petar, medtem ko bodo imela dekleta v vili povsem drugačen pogled na situacijo.

Medtem ko bodo nekatere poskušale ostati mirne, druge ne bodo skrivale jeze. "Dekleta so preveč jezna, grizejo vse," bo komentirala ena od kandidatk, druga pa bo še ostrejša: "Reva, bednica." Vrnitev iz vile bo sprožila plaz reakcij, vsaka beseda in vsak nasmeh pa bosta pod drobnogledom. "Vse nam je jasno, ko se ženska tako smeji," bo pripomnila ena od deklet, takoj ko bo zagledala povratnico z vrtnico v roki.

Napetosti bodo še dodatno narasle, ko se bosta v zgodbo ponovno vključila Petar in Karlo, stari odnosi in simpatije pa bodo postavljeni na preizkušnjo. Bo kdo zamenjal stran, komu kdo bolj zaupa – in kdo je pravzaprav iskren?