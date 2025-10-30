Noč čarovnic na POP TV in VOYO: kaj bomo gledali?

Na POP TV v petek ob 22.15 prihaja slovenska psihološka drama Pa tako lep dan je bil , ki spremlja tri odtujene prijateljice, ki čakajo četrto v oddaljeni hiši sredi gozda. Srečanje ne poteka po načrtih, na plano pridejo stare napetosti in skrivnosti. Stvari uidejo izpod nadzora, ko naletijo na nenavadna naključja in nevarne neznance. Ko se začne lov, plen ne bodo živali.

V soboto popoldne nas bo zabaval Grinch, ki živi samotarsko življenje v jami blizu mesteca Kdolsko. Družbo mu dela zvesti prijatelj, psiček Maks. Grinch se pretežno zadržuje doma, prebivalce Kdolskega vidi le takrat, ko mu zmanjka hrane in mora po nakupih. Vsako leto pa mu prebivalci Kdolskega, Kdoji, dneve pred božičem pokvarijo z vedno večjimi, svetlikajočimi in glasnimi praznovanji. In ker se letos odločijo, da bo božič še trikrat večji kot običajno, Grinchu prekipi in se odloči, da bo ukradel božič.

V soboto pa na VOYO prihaja z oskarjem nagrajeni triler Substanca z Demi Moore v glavni vlogi - temačna srhljivka o obsedenosti z mladostjo in lepoto, ki se sprevrže v grozljiv eksperiment. Elizabeth Sparkle, zvezdnica aerobičnega šova, je na svoj 50. rojstni dan odpuščena, čemur sledi nepričakovana ponudba. Skrivnostni laboratorij ji ponudi substanco, ki z razmnoževanjem celic poskrbi, da Elizabeth postane "mlajša in boljša" različica sebe. Film je predstavljal veliko vrnitev Moore na filmsko prizorišče - zanjo je prejela zlati globus in nominacijo na oskarjih.