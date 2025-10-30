Svetli način
Noč čarovnic na POP TV in VOYO: kaj bomo gledali?

Ljubljana, 30. 10. 2025 17.03 | Posodobljeno pred 1 uro

POP TV
Na predvečer noči čarovnic napovedujemo filme, ki vam bodo popestrili prihajajoči praznični vikend. Kaj vse bomo gledali na POP TV in VOYO?

Na POP TV v petek ob 22.15 prihaja slovenska psihološka drama Pa tako lep dan je bil, ki spremlja tri odtujene prijateljice, ki čakajo četrto v oddaljeni hiši sredi gozda. Srečanje ne poteka po načrtih, na plano pridejo stare napetosti in skrivnosti. Stvari uidejo izpod nadzora, ko naletijo na nenavadna naključja in nevarne neznance. Ko se začne lov, plen ne bodo živali.

Pa tako lep dan je bil
Pa tako lep dan je bil FOTO: VOYO

V soboto popoldne nas bo zabaval Grinch, ki živi samotarsko življenje v jami blizu mesteca Kdolsko. Družbo mu dela zvesti prijatelj, psiček Maks. Grinch se pretežno zadržuje doma, prebivalce Kdolskega vidi le takrat, ko mu zmanjka hrane in mora po nakupih. Vsako leto pa mu prebivalci Kdolskega, Kdoji, dneve pred božičem pokvarijo z vedno večjimi, svetlikajočimi in glasnimi praznovanji. In ker se letos odločijo, da bo božič še trikrat večji kot običajno, Grinchu prekipi in se odloči, da bo ukradel božič.

V soboto pa na VOYO prihaja z oskarjem nagrajeni triler Substanca z Demi Moore v glavni vlogi - temačna srhljivka o obsedenosti z mladostjo in lepoto, ki se sprevrže v grozljiv eksperiment. Elizabeth Sparkle, zvezdnica aerobičnega šova, je na svoj 50. rojstni dan odpuščena, čemur sledi nepričakovana ponudba. Skrivnostni laboratorij ji ponudi substanco, ki z razmnoževanjem celic poskrbi, da Elizabeth postane "mlajša in boljša" različica sebe. Film je predstavljal veliko vrnitev Moore na filmsko prizorišče - zanjo je prejela zlati globus in nominacijo na oskarjih.

The Substance
The Substance FOTO: Profimedia

V nedeljo popoldne pa na POP TV prihajajo Krudovi. Glavno pravilo glave družine je, da razen za iskanje hrane nikoli ne zapustijo varnega zavetja domače votline, kar gre močno v nos njegovi vedoželjni hčerki Ip. Toda tektonski premiki jih prisilijo, da si poiščejo nov dom, preko nepoznanih dežel pa jih vodi Ipin novi prijatelj. Ob spoznavanju številnih novih čudes in neprestanih nevarnostih se počasi vendarle zbližajo in odkrijejo neverjeten nov svet, poln fantastičnih bitij, in prihodnost, o kakršni niso niti sanjali.

Jejzus
30. 10. 2025 18.13
Pa ne pozabite na "Sam doma" za božič.
Kviz
30. 10. 2025 18.00
Samo še malo pa bo noč čarovnic kmalu na sporedu v Novem mestu in Šentjerneju pa tudi v Črnomlju.
