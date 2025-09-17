Nova oddaja na POP TV: Fino o financah – preprosti nasveti za vsak žep

Kaj pomeni efektivna obrestna mera? Kako izračunati stopnjo osebne zadolženosti? Kaj je pozitiven denarni tok in zakaj je pomemben? To so vprašanja, na katera pogosto nimamo jasnih odgovorov, a bi jih morali. Zato je v sodelovanju z NLB nastala nova oddaja Fino o financah , v kateri nam bo voditelj Adi Omerović približal osnovne finančne pojme, ki se tičejo vsakega posameznika. Prva epizoda pa bo na sporedu že 24. septembra, pred oddajo 24UR na POP TV.

"Veselim se, ker ustvarjam oddajo zase in za vse nas, ki se vsak dan soočamo z vprašanjem, kam gre naš denar in zakaj ga vedno zmanjka," pravi Omerović. Dodaja, da tokrat ne bo govoril o borznih indeksih ali kompleksnih naložbah, ampak o povsem vsakdanjih temah. "To je oddaja za vsakega od nas – za tiste, ki si preprosto želimo bolje izkoristiti svoj proračun. V njej bo govora o resničnih, vsakdanjih situacijah: od prve žepnine za otroke do obvladovanja dolgov in pomena pozitivnega denarnega toka. Gledalci ne potrebujejo finančnega predznanja," je še dodal.

Vsaka epizoda bo trajala pet minut in s pomočjo preprostih primerov ter vizualnih ponazoritev ponujala konkretne nasvete, ki jih lahko uporabi vsak gledalec.