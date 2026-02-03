Nova sezona Kmetije: Že na začetku prve napetosti

Gospodarica Nada in njen modri traktor sta znanilca začetka nove sezone priljubljene Kmetije. Sinoči pa smo lahko spremljali tudi prve korake tekmovalcev po najbolj znanem posestvu v državi.

"Samo neki egoti, koliko so oni močni kot macole in trdi kot kuhalnica. Jaz ne vidim nobene iskrenosti in izvirnosti v njih," je povedal Igor Mikić.

"Meni se zdijo vsi sramežljivi, nihče si nič ne upa. Vsi so tiho. Malo so hecni. Največja hinavka tukaj se mi zdi Nuša, ker jo poznam in vem, da je. In jaz," pa je povedal drug tekmovalec.

Kljub temu, da je bil včeraj za nove kmetovalce šele prvi dan, so se med njimi že začela sklepati zavezništva, deliti vloge in krešejo pa se tudi prve iskre konfliktov.

"Oblikoval se je že en klan, torej Mark, Juš, Nuša in Ema, jaz pa vem, da je Nuša prepričala Emo, ker me ne mara, naj me pošlje dol," pa je povedala ena od tekmovalk.

Nocoj ob dvajseti uri prebivalce Kmetije v drugi epizodi že čakajo sveži izzivi, gledalce pa nova presenečenja.