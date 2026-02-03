Naslovnica
Nova sezona Kmetije: Že na začetku prve napetosti

Ljubljana, 03. 02. 2026 20.18

Avtor:
Alen Podlesnik
igor Mikić

Težko pričakovana 12. sezona šova Kmetija je prispela! Tekmovalce smo sinoči spremljali med vselitvijo na posestvo, kjer se bodo tudi tokrat potegovali za glavno nagrado 50 tisoč evrov. V prvi epizodi smo izvedeli, kdo je postal prva glava družine in kakšne naloge jih čakajo, med tekmovalci pa so se že takoj na začetku pojavile tudi prve napetosti.

Gospodarica Nada in njen modri traktor sta znanilca začetka nove sezone priljubljene Kmetije. Sinoči pa smo lahko spremljali tudi prve korake tekmovalcev po najbolj znanem posestvu v državi.

"Samo neki egoti, koliko so oni močni kot macole in trdi kot kuhalnica. Jaz ne vidim nobene iskrenosti in izvirnosti v njih," je povedal Igor Mikić.

"Meni se zdijo vsi sramežljivi, nihče si nič ne upa. Vsi so tiho. Malo so hecni. Največja hinavka tukaj se mi zdi Nuša, ker jo poznam in vem, da je. In jaz," pa je povedal drug tekmovalec.

Kljub temu, da je bil včeraj za nove kmetovalce šele prvi dan, so se med njimi že začela sklepati zavezništva, deliti vloge in krešejo pa se tudi prve iskre konfliktov.

"Oblikoval se je že en klan, torej Mark, Juš, Nuša in Ema, jaz pa vem, da je Nuša prepričala Emo, ker me ne mara, naj me pošlje dol," pa je povedala ena od tekmovalk.

Nocoj ob dvajseti uri prebivalce Kmetije v drugi epizodi že čakajo sveži izzivi, gledalce pa nova presenečenja.

Dogajanje na Kmetiji letos presega vse meje.
kmetija 12. sezona tv oddaja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
