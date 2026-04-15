Nova sezona obeta veliko, karavana razreda Superbike ta vikend na Nizozemskem

Ljubljana, 15. 04. 2026 12.07 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.M.
Superbike

Dirkaška sezona razreda Superbike, ki bo postregla z 12 spektakularnimi prizorišči, se po krajšem premoru nadaljuje s polno paro. Dva dirkaška vikenda sta že za nami, ta konec tedna pa bodo dirkači moči merili na Nizozemskem. Tehnološko dodelani motocikli in zaprisežena rivalstva med dirkači obetajo, da bo v letošnji sezoni dogajanje na stezi izjemno razburljivo.

Dirkači in rivalstva, ki oblikujejo sezono 2026

Rivalstva med tekmeci so nujna sestavina razreda Superbike, ki še dodatno začinijo bitke na razgretem dirkaškem asfaltu. Tudi v letošnji sezoni bomo v boju za najvišja mesta spremljali številne dvoboje med starimi znanci in vplivnimi imeni dirkaškega sveta. Koga lahko pričakujemo v ospredju?

FOTO: Profimeda

Nicolo Bulega (Ducati) – eden ključnih dirkačev nove generacije. Tekmeci ga vidijo kot prvega favorita za naslov prvaka, ki mu ga še ni uspelo osvojiti. V zadnjih dveh letih se je kroni razreda Superbike že približal, a ga je obakrat za slavje prikrajšal turški zvezdnik Toprak Razgatlioglu, ki letos nastopa v prvenstvu motoGP.

Iker Lecuona (Ducati) – po dveh dirkaških vikendih vse kaže na to, da bo mladi dirkač, ki smo ga spoznali v razredu motoGP, prvi tekmec Bulege. Njun dvoboj pa bo še zlasti vznemirljiv, saj si dirkača delita garažo pri tovarniškem Ducatiju.

FOTO: VOYO

Axel Bassani in Alex Lowes (Bimota) – Italijan je nase opozoril zlasti z dvema drugima mestoma v Avstraliji in trenutno v skupnem seštevku zaseda tretje mesto, dobro formo pa je prikazal tudi njegov moštveni kolega Lowes, ki je v svoji drugi sezoni na motociklu Bimote zaenkrat med najboljšimi petimi.

Miguel Oliveira in Danilo Petrucci (BMW) – da BMW tudi po odhodu Razgatliogluja ostaja konkurenčen, skrbita Oliveira in Petrucci. Oba dirkača smo dolga leta spremljali tudi v razredu motoGP, Portugalec je tam dirkal še lani, letos pa se je hitro navadil na nov motocikel in v domačem Portimau že stal na odru za zmagovalce.

Prenos sobotnih in nedeljskih kvalifikacij in dirk Superbike Nizozemske si oglej na VOYO!

Alvaro Bautista (Ducati) – čeprav na prvih dveh prizoriščih ni blestel in v skupnem seštevku trenutno zaseda šele deseto mesto, nekdanjega prvaka razreda Superbike ne gre kar tako odpisati.

Novinci iz moto2 in motoGP – karte bi lahko premešal tudi prihod Somkiata Chantre in Jakea Dixona, ki bi lahko unovčila bogate izkušnje z dirkanjem v razredu motoGP oziroma moto2.

Med seboj pa ne bodo tekmovali le dirkači, temveč tudi proizvajalci. Prevlado Ducatija bosta skušala preprečiti zlasti Bimota in BMW, medtem ko se zdi, da so japonski Honda, Yamaha in Kawasaki nekoliko dlje od vrha.

Tehnologija in razvoj motorjev v Superbike 2026

Prvenstvo Superbike postaja iz leta v leto bolj zanimivo tudi zaradi naprednih tehnoloških inovacij. Čeprav gre za serijske različice motociklov, proizvajalci vedno znova poskrbijo, da razvoj dirkalnikov ne stagnira. Kar se tiče tehnologije, so v ospredju:

Aerodinamika in krilca. Spremenjena aerodinamika in krilca, ki so v Superbike prišla že leta 2019, ko je imel serijski motocikel Ducati Panigale V4R prednja krilca po vzoru iz motoGP.

Elektronika nove generacije. Napredni sistemi za nadzor zdrsa zadnjega kolesa, zaviranja in pospeševanja omogočajo dirkačem bolj agresivno vožnjo in večje zaupanje v varnost motocikla.

Pnevmatike in strategija. Pirelli ostaja ekskluzivni dobavitelj pnevmatik, zato ekipe veliko vlagajo v razumevanje obrabe in optimalne temperature gum.

Superbike tako vstopa v novo poglavje – hitrejše, bolj izenačeno in bolj nepredvidljivo kot kadarkoli prej. Če sklepamo po uvodu v sezono, nas čaka leto, polno preobratov, drznih manevrov in nepozabnih dvobojev.

Atraktivnemu dogajanju na stezi bomo priča že ta konec tedna, ko se bodo dirkači merili na Nizozemskem. V soboto bodo na sporedu kvalifikacije in prva dirka, v nedeljo pa še kvalifikacijska dirka in druga dirkaška preizkušnja. Akcijo iz Assna bomo prenašali na VOYO, ki omogoča tudi oglede za nazaj. Prenosi so dostopni na televiziji, računalniku, tablici ali telefonu.

Superbike moto šport Nicolo Bulega Iker Lecuona
