Nova voditeljica Štartaj, Slovenija! je Maša Pavoković

Radijska in televizijska voditeljica, ki je nastopanje pred kamero zamenjala za vrtenje v zakulisju glasbenih projektov. Menedžerka in komunikacijska strateginja. Odločna ženska, ki zna prižigati zvezde in korakati vštric s svetovnimi trendi. Jih ustvarjati in vztrajno držati začrtano smer.

V novi sezoni oddaje Štartaj, Slovenija! bo predstavljala nove izdelke mladih podjetnikov in jih tako približala gledalcem POP TV.

"Delo na televiziji in sploh ustvarjanje televizijske oddaje mi vsakič predstavlja nov izziv. Veselim se dela s soustvarjalci oddaje in s podjetniki, ki bodo svoje izdelke predstavljali v novi sezoni Štartaj, Slovenija! Dinamika ustvarjanja oddaj splete prav posebno vez, ki ostane tudi, ko se kamere ugasnejo. Rada sem predana projektom, ki jih delam, in neskončno me veseli, da imam možnost izbire, kaj počnem in kdaj. Fleksibilen urnik mi z vsemi plusi in minusi daje svobodo in spodbuja ustvarjalnost. Sem otrok festivalov in najbolj uživam v dobri glasbi in potovanjih. Navdih so mi mladi. Njihova iskrenost in želja po učenju. Spoštujem ljudi, ki znajo v tistem, kar počnejo, poiskati pozitivne stvari, se ne bojijo izzivov in se soočajo s težavami, ker le tako lahko zrastemo," se novih izzivov veseli Maša