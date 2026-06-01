Nova žirija prvič skupaj, Borut Pahor pa že pritisnil zlati gumb

Na oder so stopili talenti vseh generacij, od pevcev in plesalcev do akrobatov in nepričakovanih točk, ki so navdušile tako občinstvo kot žirijo. Poseben pečat pa novi sezoni daje tudi prenovljena žirantska ekipa in nov voditeljski par. Na žirantski stol je to sezono sedel nekdanji predsednik Borut Pahor, ki se je že na prvem snemanju zabaval, vstal in plesal. "Vse je bilo super, nad mojimi pričakovanji. To je vrhunsko organiziran šov, ima svoje poslanstvo, vabi ljudi, da pokažejo kar znajo," je po snemanju povedal Pahor.

Borut Pahor FOTO: Sandi Fišer

Prav njemu pa je pripadla tudi čast prvega zlatega gumba sezone. A ne le prvega – padel je tudi zgodovinski, predsedniški zlati gumb. "Moj zlati gumb je bil stvar navdiha, stegnila se mi je roka in bil je upravičen, bilo je noro," je svoj impulziven trenutek opisal Pahor. Prvega snemanje v novi vlogi se bo zagotovo dolgo spominjala tudi nova voditeljica Melani Mekicar, ki je priznala, da še vedno zbira vtise.

Slovenija ima talent ima nove žirante. FOTO: Sandi Fišer