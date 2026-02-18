Naslovnica
Nove simpatije na obzorju? Dekleta pred največjo preizkušnjo doslej

Ljubljana, 18. 02. 2026 19.35

Avtor:
E.K.
Anastasia, Nuša in Kaja

Tekmovalke v šovu Sanjski moški Hrvaške se soočajo z novimi izzivi, ki razkrivajo nepričakovane simpatije in rivalstva. Sprostitev ob bazenu in večerna druženja prinašajo premike v odnosih, medtem ko si nekatera dekleta prizadevajo za intimen trenutek s sanjskima moškima, kar povzroča dodatne napetosti.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Tekmovalke, ki se še vedno borijo v šovu Sanjski moški Hrvaške, čaka pomemben preobrat – sanjska moška, Karla in Petra, bodo lahko spoznale iz povsem drugačne, bolj osebne perspektive.

Večerja
Večerja
FOTO: VOYO

Sprememba je med njimi zanetila mešane občutke. Nekatere jo sprejemajo z navdušenjem, druge ostajajo previdne in zadržane. Nova pravila so premešala karte, pogovori o nastali situaciji pa odmevajo na vsakem koraku. "Vesela sem, da smo dobile to priložnost," priznava ena izmed njih. Druga dodaja: "V zelo kratkem času se je zgodilo ogromno sprememb in priznati moram, da sem nekoliko zmedena."

Vzdušje se še dodatno razživi na razigrani zabavi ob bazenu. Sonce, osvežujoča voda in koktajli ustvarijo prostor za nove simpatije in nepričakovane iskrice. Nekatere tekmovalke s Karlom in Petrom preprosto ne morejo umakniti pogleda."Ne bi rekla, da je bila obupana, a je skušala pritegniti pozornost," bo ena od deklet komentirala vedenje sostanovalke. Druga samozavestno pove: "Vem, da sem mu zanimiva. Na koktajl zabavah me išče s pogledom – to sem opazila jaz in tudi ostale."

Zabava ob bazenu
Zabava ob bazenu
FOTO: VOYO

Dan se zaključi ob skupni večerji, kjer si vsaka prizadeva izkoristiti trenutek zase."Vidim prazen stol poleg njega in sedla bom tja. Morda se zgodi kakšen diskreten dotik pod mizo ...," namiguje Nuša. Antonela pa vzdušje dojema drugače: "Zrak je nenavaden ... vse deluje prisiljeno. Sedimo in čakamo, kdo bo prvi prebil led."

Petar in Karlo se znajdeta pod drobnogledom, vprašanja pa postajajo vse bolj neposredna in kočljiva. Katera izmed deklet bo dobila nepričakovano priložnost za intimen pogovor na samem? Ko čustva privrejo na dan, izgine tudi zadržanost. Med tekmovalkami se znova razplamti napetost, ena izmed njih pa postane tarča kritik. "Napetost med nama traja že nekaj časa ... Ne moreš pričakovati pozitivnega odziva, če sama deluješ negativno."

Tena in Maja
Tena in Maja
FOTO: VOYO

Kdo sledi srcu in kdo morda igra premišljeno igro, pa bo razkrila nova epizoda. Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sanjski moški Hrvaške pop tv voyo tv oddaje resničnostna oddaja

Mark Baržić bo Carmen Osovnikar zarezal v srce

