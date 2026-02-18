Nove simpatije na obzorju? Dekleta pred največjo preizkušnjo doslej

Tekmovalke, ki se še vedno borijo v šovu Sanjski moški Hrvaške , čaka pomemben preobrat – sanjska moška, Karla in Petra, bodo lahko spoznale iz povsem drugačne, bolj osebne perspektive.

Sprememba je med njimi zanetila mešane občutke. Nekatere jo sprejemajo z navdušenjem, druge ostajajo previdne in zadržane. Nova pravila so premešala karte, pogovori o nastali situaciji pa odmevajo na vsakem koraku. "Vesela sem, da smo dobile to priložnost," priznava ena izmed njih. Druga dodaja: "V zelo kratkem času se je zgodilo ogromno sprememb in priznati moram, da sem nekoliko zmedena."

Vzdušje se še dodatno razživi na razigrani zabavi ob bazenu. Sonce, osvežujoča voda in koktajli ustvarijo prostor za nove simpatije in nepričakovane iskrice. Nekatere tekmovalke s Karlom in Petrom preprosto ne morejo umakniti pogleda."Ne bi rekla, da je bila obupana, a je skušala pritegniti pozornost," bo ena od deklet komentirala vedenje sostanovalke. Druga samozavestno pove: "Vem, da sem mu zanimiva. Na koktajl zabavah me išče s pogledom – to sem opazila jaz in tudi ostale."