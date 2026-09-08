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Novi voditeljici Vizite uspešno prebili led in zakorakali v novo poglavje kariere

Ljubljana, 08. 09. 2026 12.02 pred dvema minutama 4 min branja 0

Avtor:
E.K.
Sandra Boršič Domnik

Novinarki Sandra Boršič Domnik in Barbara Bašić sta uspešno prestali svoj voditeljski krst v rubriki Vizita. Z izkušnjami in svežim pogledom obljubljata navdihujoče zdravstvene zgodbe, ki gledalce spodbujajo k skrbi za zdravje in preventivi.

Sandra Boršič Domnik in Barbara Bašić sta uspešno zakorakali v novo poglavje svojih novinarskih karier. Prve oddaje rubrike Vizita so za njima, začetna trema je že popustila, z nami pa sta delili prve vtise o vodenju priljubljene rubrike oddaje 24UR.

Barbara Bašić med vodenjem Vizite
Barbara Bašić med vodenjem Vizite
FOTO: 24UR

"Petek, ko sem prvič vodila Vizito, je bil zelo sproščen, poln pričakovanj, kako bo izpadlo, kakšen občutek bosta zgodbi pustili na gledalcih. V sebi sem čutila veliko ponosa in odgovornosti do gledalcev, kajti oni so tisti, ki so naš največji kritik. In moja želja je, da zdravstvo skozi zgodbe ljudi postane tudi tematika, na katero ne bomo gledali samo skozi negativnost, ampak nas bodo ravno zgodbe ljudi navdihovale in motivirale, da še bolj skrbimo zanj," nam je zaupala Barbara, ki je tako pred dnevi doživela svoj voditeljski krst.

Njena sovoditeljica Sandra pa je pred televizijskimi kamerami že precej bolj domača. Pred odhodom na porodniški dopust, s katerega se je pred kratkim vrnila, je namreč vodila popoldansko oddajo 24UR. "Po dolgem času sem znova stopila v studio in zelo uživala! Najlepši občutek pa je bil, ko so bili sogovorniki, ki so pomagali sestaviti mojo prvo, krstno Vizito, z izdelkom res zadovoljni in navdušeni. To mi je dalo tisto pravo potrditev, da smo naredili dobro zgodbo. In iskreno – to je vse, kar sem si po prvi Viziti želela," nam je zaupala novopečena mamica.

Kljub preteklim izkušnjam pa je bil povratek prav tako svojevrsten izziv, med katerim so jo sicer prevevali drugačni občutki kot ob njenem televizijskem debiju. "Je bilo drugače, najbrž zato, ker sem bila tokrat drugačna tudi jaz. Ko sem prvič stopila v voditeljske čevlje pred tremi leti, je bilo vse drugače – studio, občutki, živčki ... Zdaj imam že nekaj znanja in izkušenj, mirnosti in samozavesti. Povratek je bil res prijeten – kot da se vračaš na mesto, ki ti je res domače. Kot da se vračaš domov," je dodala magistrica slovenistike.

Sandra Boršič Domnik med vodenjem Vizite
Sandra Boršič Domnik med vodenjem Vizite
FOTO: 24UR

Pri prvih korakih v novih vlogah sta se lahko zanesli tudi na podporo izkušenih voditeljskih kolegov, ki so jima s svojimi nasveti in dolgoletnimi izkušnjami pomagali premagati začetne izzive. "Z mano sta bila na Vizitinem krstu Jani Muhič in Petra Kerčmar, ki sta bila v bistvu moja mentorja že takrat, ko sem vodila oddajo 24UR POPOLDNE. Zato mi je bilo še toliko bolj dragoceno, da sta bila ob meni tudi pri prvem vodenju Vizite. Eden od nasvetov, ki mi je najbolj ostal v spominu, je, da prispevka ne smeš samo prebrati, ampak ga moraš tudi dostaviti ljudem – ga približati gledalcu, kot bi mu zgodbo pripovedoval doma. In seveda – v vsem, kar počneš, moraš tudi uživati. Mislim, da gledalec zelo hitro začuti, če voditelj v tem, kar počne, res uživa," nam je povedala Sandra.

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Vodenje rubrike o zdravju, ki letos praznuje že 30 let, si štejeta v veliko čast. "Zelo sem počaščena, da postajam del rubrike s tako dolgo in bogato tradicijo. Vizita je nastala na dan, ko sem imela sama komaj dva meseca, tako da lahko rečem, da letos skupaj z Vizito praznujem tudi jaz. (smeh) Moje predhodnice so postavile odlične temelje in iz Vizite naredile prepoznavno in kakovostno zdravstveno rubriko, zato si seveda želim nadaljevati njihovo delo in jim slediti po najboljših močeh. Veselim pa se iskreno vsega – novih terenov, novih ljudi, sogovornikov, izkušenj, zgodb in seveda tudi samega voditeljstva. Z Barbaro sva si že ustvarili nekakšen seznam stvari, ki si jih želiva uresničiti, in moram reči, da nas čakajo res same dobre zgodbe, zanimive teme in pomembne zdravstvene debate. Komaj čakam, da jih predstavim gledalcem," je dejala Sandra.

"Zdravstvo je področje, ki me zanima in je tudi področje, ki ga velikokrat pokrivam. Z Vizito sem se prvič srečala v mojih začetkih novinarstva na POP TV, ko sem bila novinarka Vizite, s katero je začela Alenka Kesar. Od Alenke sem se veliko naučila in sem ji še danes neizmerno hvaležna. Vizita je rubrika, kjer lahko zdravstvo predstavimo ne samo v luči težav, kaj vse je narobe, ampak v luči preventive, napredka znanosti in zgodb ljudi, ki so navdihujoče. In to bo moje vodilo, da ko bodo ob petkih ljudje gledali Vizito, da se bo v njih nekaj prebudilo, da se naročijo na pregled, s katerim odlašajo, ali pa da začnejo še bolj paziti nase in na svoje zdravje," pa je dodala Barbara Bašić.

Vizita Barbara Bašić Sandra Boršič Domnik 24UR voditeljica
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