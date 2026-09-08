Novi voditeljici Vizite uspešno prebili led in zakorakali v novo poglavje kariere

Sandra Boršič Domnik in Barbara Bašić sta uspešno zakorakali v novo poglavje svojih novinarskih karier. Prve oddaje rubrike Vizita so za njima, začetna trema je že popustila, z nami pa sta delili prve vtise o vodenju priljubljene rubrike oddaje 24UR.

Barbara Bašić med vodenjem Vizite FOTO: 24UR

"Petek, ko sem prvič vodila Vizito, je bil zelo sproščen, poln pričakovanj, kako bo izpadlo, kakšen občutek bosta zgodbi pustili na gledalcih. V sebi sem čutila veliko ponosa in odgovornosti do gledalcev, kajti oni so tisti, ki so naš največji kritik. In moja želja je, da zdravstvo skozi zgodbe ljudi postane tudi tematika, na katero ne bomo gledali samo skozi negativnost, ampak nas bodo ravno zgodbe ljudi navdihovale in motivirale, da še bolj skrbimo zanj," nam je zaupala Barbara, ki je tako pred dnevi doživela svoj voditeljski krst. Njena sovoditeljica Sandra pa je pred televizijskimi kamerami že precej bolj domača. Pred odhodom na porodniški dopust, s katerega se je pred kratkim vrnila, je namreč vodila popoldansko oddajo 24UR. "Po dolgem času sem znova stopila v studio in zelo uživala! Najlepši občutek pa je bil, ko so bili sogovorniki, ki so pomagali sestaviti mojo prvo, krstno Vizito, z izdelkom res zadovoljni in navdušeni. To mi je dalo tisto pravo potrditev, da smo naredili dobro zgodbo. In iskreno – to je vse, kar sem si po prvi Viziti želela," nam je zaupala novopečena mamica. Kljub preteklim izkušnjam pa je bil povratek prav tako svojevrsten izziv, med katerim so jo sicer prevevali drugačni občutki kot ob njenem televizijskem debiju. "Je bilo drugače, najbrž zato, ker sem bila tokrat drugačna tudi jaz. Ko sem prvič stopila v voditeljske čevlje pred tremi leti, je bilo vse drugače – studio, občutki, živčki ... Zdaj imam že nekaj znanja in izkušenj, mirnosti in samozavesti. Povratek je bil res prijeten – kot da se vračaš na mesto, ki ti je res domače. Kot da se vračaš domov," je dodala magistrica slovenistike.

Sandra Boršič Domnik med vodenjem Vizite FOTO: 24UR

Pri prvih korakih v novih vlogah sta se lahko zanesli tudi na podporo izkušenih voditeljskih kolegov, ki so jima s svojimi nasveti in dolgoletnimi izkušnjami pomagali premagati začetne izzive. "Z mano sta bila na Vizitinem krstu Jani Muhič in Petra Kerčmar, ki sta bila v bistvu moja mentorja že takrat, ko sem vodila oddajo 24UR POPOLDNE. Zato mi je bilo še toliko bolj dragoceno, da sta bila ob meni tudi pri prvem vodenju Vizite. Eden od nasvetov, ki mi je najbolj ostal v spominu, je, da prispevka ne smeš samo prebrati, ampak ga moraš tudi dostaviti ljudem – ga približati gledalcu, kot bi mu zgodbo pripovedoval doma. In seveda – v vsem, kar počneš, moraš tudi uživati. Mislim, da gledalec zelo hitro začuti, če voditelj v tem, kar počne, res uživa," nam je povedala Sandra.