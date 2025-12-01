Od mafije do zarot: vrhunski izbor balkanskih kriminalnih serij na VOYO

Temačne ulice, nevarne skrivnosti in neizprosni obračuni – to zimo pozabite na dolgčas. VOYO vas popelje v brezkompromisni svet balkanskih kriminalnih serij, kjer vladajo mafijski klani, politične zarote in šokantni preobrati, ki vas bodo držali v napetosti do zadnjega kadra.

Balkanske kriminalne serije so v zadnjih letih postale pravi fenomen – njihov surov realizem, močni liki in nepredvidljivi zapleti pa so razlog, da jim uspeva osvojiti tako regionalno kot mednarodno občinstvo. Na VOYO najdete pestro zbirko najodmevnejših naslovov, ki jih preprosto morate dodati na svoj seznam, saj so idealne za maratonski ogled ob dolgih večerih.

V nadaljevanju predstavljamo šest balkanskih kriminalnih serij, v katerih pravila ne veljajo, zvestoba je vprašljiva, vsak korak pa lahko pomeni konec.

BESA (Besa)

Samo trenutek je potreben, da se mirno življenje spremeni v nočno moro. Zgodba sledi družinskemu očetu Urošu Periću, ki je na službeni poti v Črni gori udeležen v prometni nesreči. Dekle, ki je nesrečo povzročilo, izgubi življenje. Stvari se začnejo zapletati, ko se Uroš zbudi v bolnišnici in izve, da je dekle hčerka največjega balkanskega narko šefa Dardana Beriše, ki Urošu obljubi maščevanje, če zanj ne ubije pet ljudi. Pet umorov, ki bo rešilo življenja njegove petčlanske družine. Uroš je postavljen pred preizkušnjo, kaj vse je pripravljen storiti, da bi zaščitil svojo družino. Če si priljubljene serije Besa še niste uspeli ogledati, sta na VOYO na voljo tako prva kot druga sezona, ki le čakata, da vas potegneta v svet kriminala, drame in maščevanja.

MORILCI MOJEGA OČETA (Ubice mog oca)

Zgodba serije Morilci mojega očeta se prične v letu 2011, ko 33-letnemu beograjskemu policistu Aleksandru Jakovljeviću, kljub problematičnemu obnašanju, dodelijo izredno zapleten in precej odmeven primer. Raziskati mora umor edine hčerke uglednega poslovneža, čigar podjetje gradi največji komercialni trgovsko-stanovanjski kompleks v regiji. Med preiskavo ugotovi, da ni vse tako kot izgleda na prvi pogled ... Mu bo uspelo razrešiti umor? Bo zaupal pravim osebam? Odgovore najdete na VOYO!

TAJKUN (Tajkun)

V središču zgodbe je Vladan Simonović, v Srbiji osovražen zaradi bogastva, ki si ga je pridobil med razpadom Jugoslavije v 90. letih prejšnjega stoletja. Če je nekoč iz sence lahko vodil svoje podjetje, do neke mere tudi gospodarstvo države, so ga zdaj politiki na oblasti postavili na sramotilni steber in ga skušajo izkoristiti za krepitev svoje politične moči. Zato po poskusu atentata Vladan ne bo postal žrtev v očeh politikov in medijev pod njihovim nadzorom. Preiskavo atentata bo moral voditi sam, kmalu pa bo naletel na temačne skrivnosti in se moral soočiti z demoni iz svoje preteklosti. Na VOYO si lahko ogledate 1. in 2. sezono napete serije.

KOTLINA (Kotlina)

Bosanska odmevna krimi serija Kotlina razkriva drugačno in doslej nevideno Sarajevo. V Narodnem muzeju v Sarajevu odkrijejo truplo neznanega moškega. Inšpektor Edib Pašić in njegov kolega Mido Zec začneta preiskovati primer. Novinarka Ajla Pašić medtem pride v muzej na dogovorjen intervju z direktorico Selmo, a njeno pozornost pritegne prisotnost policije. Čeprav je sprva kazalo, da je šlo za nesrečo, izginotje trupla iz mrtvašnice in skriti motivi zaposlenih v muzeju preiskovalce pripeljejo do mreže korupcije, izsiljevanja in mednarodnega kriminala.

TIŠINA (Šutnja)

Hrvaško-ukrajinska krimi serija Tišina prinaša pretresljivo zgodbo o trgovini z ljudmi. V Osijeku se je v reki Dravi utopilo dekle. Drugo je umrlo zaradi prevelikega odmerka. Tretje je zbil avto. Vse kaže, da ne gre za umore in nihče jih ne uspe identificirati. Inšpektor Vladimir Kovač, njegova kolegica Vesna, novinar Stribor Kralj in žena hrvaškega vplivneža Olga Horvatić združijo moči, da bi rešili te skrivnostne primere. Preiskava jih pripelje v svet brezvestnih moških, ki zlorabljajo tiste, ki so najbolj ranljivi – otroke. Na VOYO sta na voljo 1. in 2. sezona serije.

SLED DIVJADI (Trag divljaći)

