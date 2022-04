Od prvega latino dueta sezone do italijanske klasike

Zvezdniška ruleta je osmerici nastopajočih v jutrišnji oddaji šova Znan obraz ima svoj glas določila nove imitacije. Tokrat bomo med drugim doživeli prvi glasbeni duet sezone, italijansko divo, hitrega raperja in kar dve slovenski glasbeni legendi.

icon-expand Znan obraz ima svoj glas FOTO: mediaspeed

Zmagovalca pete oddaje BQL bosta tokrat nastopila ločeno – Anej bo postal raper Eminem, Rok pa se bo prelevil v svojega glasbenega idola, Tošeta Proeskega. "Prvič, odkar sva BQL, bova nastopila ločeno. Vsekakor bo zabavno," sta povedala BQL.

Energičen Mario Pešić bo slekel kostum INXS in postal priljubljeni slovenski kantavtor Adi Smolar, zapel pa bo njegovo pesem Jaz sem nor. "Spomnim se, da je v drugi sezoni kot Adi Smolar zmagal Klemen Bunderla, ki bo v nedeljo tudi žirant. Čaka me torej težka naloga in upam, da bom na koncu boljši Adi kot Klemen," je v smehu povedal Mario.

Damjana Golavšek se bo iz bledolične Lane Del Rey prelevila v italijansko divo Sophio Loren, zapela pa bo njeno pesem Tu vuò fà l'americano. "Sophia je italijanska lepota na dveh nogah, klasična lepota. Zelo mi je všeč, saj predstavlja neko klasiko. Je zelo talentirana in še danes je videti fantastično. Pesem bo pa izziv, ampak zelo bom uživala," je priznala Damjana.

Nastja Gabor bo obleko Axla Rosa iz skupine Guns N' Roses zamenjala za preobleko Kelly Clarkson, zapela pa bo njeno uspešnico Piece by Piece. "Rekla bom samo aleluja (smeh). Meni je ona itak legenda, vokalno je res super in to bo res velik izziv, a že komaj čakam nedeljski nastop. Po dveh divjih dvobojih me čaka počasen komad, ki pa je vseeno zelo zahteven," je povedala Nastja.

Adrijana Kamnik bo Axla Rosa zamenjala za slovensko pevko Sendi, zapela pa bo njeno veliko uspešnico Nemirna kri. "Nisem generacija, ki bi poslušala njene pesmi, ampak zdaj, ko vem, se zdi fajn bejba in lahko rečem, da bom dala vse od sebe. Malo sem sicer razočarana, ker ne bom spet moški, ampak bom pač ženska (smeh)."

Čaka pa nas tudi prvi glasbeni duet sezone, saj bosta Martina Majerle in Matevž Derenda postala kolumbijska zvezdnica Sharika in pevec Maluma, navdušila pa bosta v pesmi Chantaje. "Na ruleti sem držala pesti, da ne bi bila Shakira, ker mi njen način petja ni všeč, saj poješ, kot da ti gre na bruhanje (smeh). Shakira bo zame velik izziv, pa tudi všeč mi je, da bom imela duet z Matevžem, ki je za ples in super poje, zato vem, da bova postregla z odlično imitacijo," je priznala Martina, Matevž pa dodal: "Samo da nisem sam na odru. Tudi sam sem komaj čakal duet. Martina je odlična vokalistka, edino španščina je manjša ovira, ampak bom stisnil. Plesni koraki salse pa bodo v imitaciji zagotovo na odru."

Kako se bodo z novimi preobrazbami odrezali nastopajoči, bo znano jutri ob 20. uri na POP TV.