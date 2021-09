Odbojkarski finale, najbolj gledana televizijska vsebina preteklih dveh let

Slovenski odbojkarji so si priigrali srebrno medaljo in znova združili Slovenijo – tako navijaško kot pred televizijskimi zasloni, saj je bil finale najbolj gledana televizijska vsebina zadnjih dveh let.

Navijači so krenili proti Katovicam, ostali pa so finalno tekmo proti Italijanom pričakali pred programom Kanala A. Napeta tekma je imela rating 24,4 odstotka in s tem vrhunskim rezultatom je postala najbolj gledana vsebina slovenskih televizij zadnjih dveh let. Delež gledalcev, ki so gledali tekmo na Kanalu A, je bil kar 67 odstotkov, še nekaj večji je bil med moškimi, saj jih je kar 71 odstotkov gledalo odbojko.

Na finalno tekmo je preklopilo tudi kar 83 odstotkov mladih, starih od 15 do 24 let, ki so bili v času tekme zbrani pred televizijskimi zasloni.

Odbojkarji so znova dokazali, da so športni dogodki, ko je treba navijati za Slovence, najbolj gledane televizijske vsebine. Tako se je včerajšnja tekma po gledanosti uvrstila na tretje mesto večne športne lestvice. Pred njo sta le še Eurobasket iz leta 2017, ko so košarkarji postali evropski prvaki in imeli rating 34,9 odstotka, in prenos odbojkarskega finala iz Pariza, ko je bila gledanost 26,4 odstotka. Vsi prenosi omenjenih tekem so bili na Kanalu A in krojijo lestvico vseh slovenskih televizij.

Vir: AGB Nielsen Media Resarch, 17.9.2017; 29.9.2019; 1. 1. 2020–19. 9. 2021; ciljne skupine 18 do 54, moški 18 do 54 in mladi 15 do 24 let; v živo in z zamikom na isti dan.