Oddaja Ena na ena dobila v letu 2022 še sobotni termin ob 17.55: prvi gost bo Mitja Okorn

Prvič slišane zgodbe in misli zanimivih gostov

Uroš Slak se je v dvanajstih oddajah Ena na ena pogovarjal z gosti, ki so v svojih poklicih ali dejanjih zanimive osebnosti. S svojimi zgodbami so se dotaknili gledalcev, marsikatera izjava pa je bila ravno v oddaji prvič javno izrečena. V pogovoru na štiri oči je Uroš Slak gostil ministra Aleša Hojsa, aktivistko Teo Jarc, kriptomilijonarja Damiana Merlaka, glasbenika Blaža Švaba, chefinjo Ano Roš, ljubljanskega župana Zorana Jankovića, evroposlanko Ljudmilo Novak, gospodarstvenika Roberta Goloba, državnega sekretarja Franca Kanglerja, oglaševalca Aljošo Bagolo, glasbenika Roberta Pešuta -Magnifica in duhovnika Martina Goloba.

Uroš Slak, voditelj oddaje Ena na ena: "Oddaja Ena na ena je v slovenski televizijski prostor prinesla novo dimenzijo pogovorov, saj lahko goste spoznamo na drugačen način kot jih v informativnih in ostalih oddajah. Vseh 12 gostov je med gledalci povzročilo izjemen odmev, saj so bili v svojih odgovorih zelo iskreni. Povedali so tudi stvari, ki jih do zdaj nismo poznali in o katerih prej niso javno govorili. Ko se z gostom usedeva na stola v studiu, se dejansko zgodi nek psihološki klik, zgodi se iskren pogovor. In prav zaradi vsega povedanega je oddaja dobila še nov termin. Gledalci nas bodo po novem lahko prvič videli že v soboto, ob 17.55. Za vse, ki pa so se že navadili na nedeljski termin, ta ostaja tudi v letu 2022. Glede na vse dosedanje izzive lahko zagotovim, da bomo še naprej premikali meje televizijskih pogovorov s provokativnimi gosti in pravimi vprašanji. Leto 2022 bomo že 8. 1. odprli z 'enfant terrible' slovenskega filma Mitjo Okornom, ki zna še kako razburiti slovensko družbo. Nazadnje s filmom o cepljenju. Vabljeni v našo družbo. V soboto ali nedeljo."

Prva oddaja nove sezone že v soboto, 8. 1. 2022, ob 17.55, z gostom Mitjo Okornom