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Oddaja Najlepši kotički Hrvaške ponuja odlične ideje za raziskovanje

Zagreb, 19. 07. 2026 13.07 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
Najlepši kotički Hrvaške

Če ste svoj seznam idej za raziskovanje Hrvaške že izčrpali, v nedeljo na POP TV prihaja nova sezona oddaje Najlepši kotički Hrvaške. Spoznali boste lokalne legende in tradicije, pokukali v zakulisje krajev, ki morda niso del turističnih brošur, a premorejo močne zgodbe – vse to pa boste doživeli s pomočjo nove voditeljice Ane Strizić.

Oddaja Najlepši kotički Hrvaške se vrača na POP TV. Nova sezona prinaša nove zgodbe, zanimive ljudi in očarljive lokacije, ki pripovedujejo o bogastvu kulturne in naravne dediščine.

Oddaja bo na sporedu ob nedeljah ob 15. uri na POP TV.

Gledalci bodo lahko spoznali lokalne legende in tradicije, obenem pa pokukali tudi v zakulisje znanih in manj znanih krajev, ki morda niso del turističnih brošur, a hranijo močne zgodbe. Ekipa oddaje tudi to sezono obiskuje vse dele Hrvaške in snema vse, v čemer uživajo turisti – zgodovinske lokacije, gradove, cerkve, muzeje, arheološka najdišča, plaže, hotele, naravne parke, narodne parke, restavracije in njihove gastronomske dobrote, športne aktivnosti in številne kraje, ki jih nikakor ne smete zamuditi, če želite videti najboljše od te države.

Lepote Hrvaške bo raziskovala Ana Strizić.
Lepote Hrvaške bo raziskovala Ana Strizić.
FOTO: POP TV

Nova sezona pa prinaša tudi novo voditeljico. Lepote Hrvaške bo raziskovala Ana Strizić, novinarka in voditeljica z več kot dvajsetletnimi bogatimi izkušnjami v medijih. V svoji karieri je vodila številne oddaje različnih formatov, od športnih in glasbenih do kulturno-zabavnih vsebin, v zadnjih letih pa se je preizkusila celo v vlogi stilistke.

Voditeljica se veseli, da bodo lahko tudi Slovenci spoznali, kaj ponuja Hrvaške.
Voditeljica se veseli, da bodo lahko tudi Slovenci spoznali, kaj ponuja Hrvaške.
FOTO: POP TV

Ana poudarja, da je cilj oddaje prikazati vse najboljše, kar Hrvaška ima in ponuja, ter privabiti turiste iz sosednjih držav. "Ko sem prejela klic, nisem niti sekunde oklevala. Podali smo se na novo pustolovščino, na kateri se čudovito zabavam, saj tudi v zasebnem življenju obožujem potovanja, naravo in aktivne počitnice. Veselim se, da bodo imeli gledalci v Sloveniji priložnost videti, koliko zanimivih in neodkritih kotičkov skriva Hrvaška," je povedala nova voditeljica.

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KOMENTARJI2

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nightingale
19. 07. 2026 13.42
Kje je oddaja najlepši kotički Slovenije?
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0 0
4krogci
19. 07. 2026 13.31
Sam se dodatna promocija potrebna ja!! A guzva da se premikat neda!!
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