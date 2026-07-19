Oddaja Najlepši kotički Hrvaške ponuja odlične ideje za raziskovanje

Oddaja Najlepši kotički Hrvaške se vrača na POP TV. Nova sezona prinaša nove zgodbe, zanimive ljudi in očarljive lokacije, ki pripovedujejo o bogastvu kulturne in naravne dediščine.
Gledalci bodo lahko spoznali lokalne legende in tradicije, obenem pa pokukali tudi v zakulisje znanih in manj znanih krajev, ki morda niso del turističnih brošur, a hranijo močne zgodbe. Ekipa oddaje tudi to sezono obiskuje vse dele Hrvaške in snema vse, v čemer uživajo turisti – zgodovinske lokacije, gradove, cerkve, muzeje, arheološka najdišča, plaže, hotele, naravne parke, narodne parke, restavracije in njihove gastronomske dobrote, športne aktivnosti in številne kraje, ki jih nikakor ne smete zamuditi, če želite videti najboljše od te države.
Nova sezona pa prinaša tudi novo voditeljico. Lepote Hrvaške bo raziskovala Ana Strizić, novinarka in voditeljica z več kot dvajsetletnimi bogatimi izkušnjami v medijih. V svoji karieri je vodila številne oddaje različnih formatov, od športnih in glasbenih do kulturno-zabavnih vsebin, v zadnjih letih pa se je preizkusila celo v vlogi stilistke.
Ana poudarja, da je cilj oddaje prikazati vse najboljše, kar Hrvaška ima in ponuja, ter privabiti turiste iz sosednjih držav. "Ko sem prejela klic, nisem niti sekunde oklevala. Podali smo se na novo pustolovščino, na kateri se čudovito zabavam, saj tudi v zasebnem življenju obožujem potovanja, naravo in aktivne počitnice. Veselim se, da bodo imeli gledalci v Sloveniji priložnost videti, koliko zanimivih in neodkritih kotičkov skriva Hrvaška," je povedala nova voditeljica.
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