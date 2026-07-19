Oddaja Najlepši kotički Hrvaške ponuja odlične ideje za raziskovanje

Oddaja Najlepši kotički Hrvaške se vrača na POP TV. Nova sezona prinaša nove zgodbe, zanimive ljudi in očarljive lokacije, ki pripovedujejo o bogastvu kulturne in naravne dediščine.

Oddaja bo na sporedu ob nedeljah ob 15. uri na POP TV.

Gledalci bodo lahko spoznali lokalne legende in tradicije, obenem pa pokukali tudi v zakulisje znanih in manj znanih krajev, ki morda niso del turističnih brošur, a hranijo močne zgodbe. Ekipa oddaje tudi to sezono obiskuje vse dele Hrvaške in snema vse, v čemer uživajo turisti – zgodovinske lokacije, gradove, cerkve, muzeje, arheološka najdišča, plaže, hotele, naravne parke, narodne parke, restavracije in njihove gastronomske dobrote, športne aktivnosti in številne kraje, ki jih nikakor ne smete zamuditi, če želite videti najboljše od te države.

Lepote Hrvaške bo raziskovala Ana Strizić. FOTO: POP TV

Nova sezona pa prinaša tudi novo voditeljico. Lepote Hrvaške bo raziskovala Ana Strizić, novinarka in voditeljica z več kot dvajsetletnimi bogatimi izkušnjami v medijih. V svoji karieri je vodila številne oddaje različnih formatov, od športnih in glasbenih do kulturno-zabavnih vsebin, v zadnjih letih pa se je preizkusila celo v vlogi stilistke.

Voditeljica se veseli, da bodo lahko tudi Slovenci spoznali, kaj ponuja Hrvaške. FOTO: POP TV