Odprte so prijave za novo sezono Delovne akcije

Pred nami je praznični december, ki s sabo prinaša veselje, pričakovanje, hrepenenje in uresničevanje skritih želja. Na žalost je to tudi mesec, ki za družine v socialni stiski ne bo preveč prazničen. Tudi zato prihajajo Ana Praznik in njeni zlati mojstri, ki bodo izbranim družinam prenovili domove. Zakrpali jim bodo strehe in srce. V domove vrnili toplino, srečo in napolnili duše z upanjem.

Ana Praznik Voditeljica oddaje Delovna akcija Ana Praznik se ne piše zaman Praznik: "Kako zelo mi je srce poskočilo, ko sem izvedela, da bomo snemali novo sezono Delovne akcije. Resnično. Mislim, da bodo s tem uresničene mnoge želje, kajti preteklo sezono smo morali zaradi epidemije skrajšati. A z dobro organizacijo in dobro voljo zmoremo vse! Ekipa je pripravljena na nove izzive, te pa nam postavite vi. Prijavite se nadelovnaakcija.si, povejte svojo zgodbo, dovolite, da se spoznamo in da vam pomagamo. Brez oklevanja in kar pogumno. Če kdaj, potem moramo v teh časih znova stopiti skupaj,"je ob veseli novici, da se nam obeta nova sezona priljubljene dobrodelne oddaje Delovna akcija povedalaAna Praznik. PREBERI ŠE Dobrodelna Ana Praznik: Če sem s temi dejanji komu navdih, lepše skoraj ne more biti Pogoji za prijavo ? Stanovanje ali hiša, ki jo želite prenoviti, mora biti v vaši lasti ali lasti prijatelja, soseda, ki ste ga prijavili. Kvadratura doma mora biti v obsegu, ki omogoča prenovo v petih dneh. Prijavite sebe ali drugega, ki potrebuje našo pomoč, v novo sezono Delovne akcije!