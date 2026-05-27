Oglejte si finale Lige Prvakov in oddajo 24UR v živo iz Budimpešte

Ljubljana, 27. 05. 2026 10.29 pred 1 uro 3 min branja 1

POP TV
Pokal Lige prvakov

Športna ekipa informativnega uredništva 24UR je že odpotovala v Budimpešto, od koder bo v živo spremljala dogajanje pred, med in po finalu, v katerega bodo uprte vse oči športnega sveta. Pred nami je namreč vrhunec klubske nogometne sezone, finale UEFA Lige prvakov, največji in najbolj prestižen obračun evropskega nogometa. Neposredni prenos si boste lahko ogledali na POP TV in VOYO, in sicer letos že od 17. ure dalje.

Na veličastni Puskás Areni v Budimpešti se bosta za evropsko krono pomerila Arsenal in Paris Saint-Germain. Angleški velikan lovi svojo prvo lovoriko v elitnem tekmovanju, medtem ko Parižani branijo naslov evropskih prvakov in napadajo novo nogometno zgodovino. "Glede na to, da s ta v finalu ekipi, ki sta si to pregovorno najbolj zaslužili, so pričakovanja seveda velika. Čeprav ima Arsenal starejše moštvo, imajo mlajši Parižani že izkušnje z igranjem in celo zmago v elitnem tekmovanju, morda utegne odločiti tudi to. Finale Lige prvakov je vselej svojevrsten spektakel, verjamem, da bo podobno tudi tokrat, kar pa se samih dogodkov na igrišču tiče, se zdi, da utegnejo Francozi zaigrati bolj tvegano za razliko Angležev, ki so v zadnjem obdobju več stavili na preudarnejši in hkrati previdnejši pristop," predvideva komentator Tomaž Lukač.

Poleg njega v komentatorski kabini, bosta na prizorišču tudi novinarja Sanja Modrić in Andraž Hočevar. Tako kot lansko leto, bosta tudi tokrat gledalke in gledalce pozdravila z novinarske tribune, pridružil se bo tudi gost, nekdanji slovenski nogometaš Zlatko Zahović. "Velika novost za navijače, gledalce in tudi za nas, ki ustvarjamo vsebine na tako velikih športnih dogodkih je to, da začnemo že ob 17. uri s studijskim delom, ob 18.00 pa je na sporedu veliki finale, za katerega je bila prej vsa leta rezervirana kasnejša ura," pravi Sanja Modrić.

Seveda pa ne gre zgolj za nogomet. Gre za spektakel vseh spektaklov, pravi Petra Kerčmar, ki se bo ekipi prav tako pridružila v Budimpešti. "Oddaja 24UR zvečer bo že v petek v celoti namenjena spektaklu, ki preseže vsakršna pričakovanja, z nami bo Aleksander Čeferin. Prav tako se bomo poleg športnih kolegov vključevali v vse informativne oddaje. V soboto po finalu pa bomo predvidoma ob 20.40 uri, torej po zaključku tekme, osrednjo oddajo 24UR pripravili tako od tam kot iz ljubljanskega studia. Ne gre samo za šport, ampak za povezovanje, združevanje ljudi po sveti, za rekordno spremljanje. Kdo od svetovno in slovensko znanih imen bo na stadionu, ki sprejme neverjetnih 67. 000 gledalcev? Cene vstopnic so poletele v nebo, cene hotelov, vsega, kar je povezano s finalom, hkrati je to tudi velik varnostni zalogaj. Navijači na vsakem koraku, kjer bodo tudi naše ekipe. Skratka vse in še več bomo prenesli v domove slovenskih gledalcev in gledalk, tokrat še obširneje kot sicer," sporoča Petra Kerčmar.

Spremljajte finale UEFA Lige prvakov v živo na POP TV in VOYO!

Bodite del nepozabne atmosfere, vrhunske produkcije in boja za najbolj cenjeno klubsko trofejo na svetu. Veliki finale UEFA Lige prvakov boste lahko spremljali v živo v soboto ob 17.00 na POP TV in VOYO. Naše ekipe vas pričakujejo na stadionu, med navijači in v zakulisju. S prizorišča bosta v živo tudi oddaja 24UR zvečer v petek ter popoldanska ob 16.50 in osrednja oddaja 24UR ob 20.40 v soboto.

KOMENTARJI1

Koronavirusovec
27. 05. 2026 11.34
Neumnost da bo finale ob 18. uri. Ne vem ali imajo kakšen utemeljen razlog sam ga ne vidim. Tudi če bi bil kasneje stadion zaseden za kakšen koncert, bi bila priprava stadiona na koncert po tekmi nemogoča.
