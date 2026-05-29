Okus ljubezni – ko skrivnosti dišijo po čokoladi

Ljubljana, 29. 05. 2026 08.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M.M.
Matilde Reymao - Cacao

Včasih se ljubezen rodi tam, kjer jo najmanj pričakujemo. Prav to se zgodi pod krošnjami kakavovcev in v srcu dekleta Cacau, ki še ne ve, da ji je usoda namenila več, kot si je kdaj drznila sanjati. Serija Cacau - okus ljubezni je portugalska serija, ki gledalce popelje v svet prepovedanih čustev, strasti in dolgo zamolčanih družinskih skrivnosti. Že naslov zadiši po čokoladi, a Cacau bo s pogumom, z drznostjo in iskrenim srcem premešala življenje bogatih in vplivnih.

Med valovi Brazilije in vonjem kakava se začne zgodba dekleta, ki ne ve, da nosi ključ do velikega družinskega imperija. Cacau - okus ljubezni je dramatična portugalska serija o strasti, prepovedanih čustvih in zamolčanih skrivnostih, ki lahko porušijo svet bogatih in vplivnih. Cacau ni le sladek namig na čokolado, je tudi ime mlade ženske, ki bo korak za korakom odkrivala nevarno resnico iz preteklosti.

Dekle s plantaže, ki sanja o čokoladi in Evropi

Cacau je 22-letna Brazilka, ki je odraščala na plantaži v Itacareju, ob brazilski obali. Dneve preživlja med delom na kakavovi plantaži in surfanjem, njeno največje hrepenenje pa je, da bi se nekoč izšolala za mojstrico čokolade v Evropi. Denarja za takšne sanje nima, vsaj tako misli. Cacau namreč ne pozna svoje resnične identitete: v resnici je povezana z bogato poslovno družino in dediščino, ki lahko spremeni vse.

Matilde Reymao in Jose Condessa - glavna lika Cacao in Tiago
FOTO: VOYO

Njeno življenje se začne lomiti, ko dolgo zakopana družinska skrivnost priplava na površje. Quim in Filo, ki sta jo vzgajala kot svojo hčer, sta leta skrivala resnico, ki je bila nekoč morda dejanje ljubezni, sedaj pa postane nevarna Pandorina skrinjica. Cacau ni le pridno dekle s plantaže - je izgubljena hči premožnega Justina, moškega, čigar preteklost je prepletena z veliko ljubeznijo, izdajstvom in bolečino.

Cacau - okus ljubezni je portugalska serija o mladi Cacau, skrivni dedinji, družinskih spletkah in ljubezni, ki zadiši po čokoladi.

Ljubezen, ki pride kot nevihta

V napeto in hkrati romantično zgodbo vstopi Tiago, moški, ki se je po smrti mlajšega brata umaknil od družine, razkošja in praznih zvez. Njegovo življenje je postalo minimalistično, skoraj asketsko, uteho pa išče v športu. A ko izve, da je v Braziliji ogroženo življenje neznane mlade ženske, ga vest odpelje v Itacare. Tam spozna Cacau, ne da bi vedel, da je prav ona ženska, ki jo išče, da bi jo rešil.

Njuno prvo srečanje ni prav nič pravljično. Med njima preskočijo iskre, a sprva bolj iz trme kot iz nežnosti. Ona je divja, ponosna in navezana na zemljo. On je ranjen, zadržan in odločen, da bo popravil napako, ki ga preganja. Toda prav v tem nasprotju se skriva čar serije Cacau - okus ljubezni: ljubezen se ne rodi vedno v popolnem trenutku. Včasih pride sredi nevarnosti, zmede in skrivnosti, ki jih srce razume prej kot razum.

Dediščina, ki prebudi pohlep

Ko Justino izve, da ima hčer, se odloči popraviti krivico iz preteklosti. Toda njegovo priznanje sproži pravo vojno za dediščino. Simone in Sal, ženski iz njegovega bogatega sveta, v Cacau ne vidita izgubljene članice družine, temveč grožnjo. Sal ne želi sestre, s katero bi morala deliti bogastvo, Simone pa je pripravljena storiti vse, da obdrži nadzor nad premoženjem.

Štart serije Cacau - okus ljubezni na VOYO v nedeljo, 31. maja!

Čokolada ni le simbol sladkosti. Je tudi opomin, da je življenje lahko grenko, preden se v njem raztopi nekaj lepega. Plantaža Bela Vista ni samo Cacauin dom, temveč prostor, kjer se preteklost in prihodnost spopadeta pod žgočim soncem Brazilije. Bogataši bi zemljo spremenili v luksuzni resort, Cacau pa v njej vidi dom, tradicijo, delo in sanje.

Portugalska uspešnica z brazilskim srcem

Serija Cacau je portugalska telenovela, v kateri imajo glavne vloge Matilde Reymao kot Cacau, Jose Condessa kot Tiago in Alexandra Lencastre kot Simone. Zgodba je zasnovana kot saga o družinskih skrivnostih, skritih ljubeznih in žrtvovanju, vse skupaj pa povezuje čarobni svet kakavovih plantaž. Serija združuje portugalsko melodramo z brazilskim okoljem, kar ji daje poseben, sončen in čutno eksotičen utrip.

Drama, ki osvaja gledalce

Cacau - okus ljubezni, ki prihaja na VOYO, ima vse sestavine priljubljene serije: mlado junakinjo z velikimi sanjami, usodno ljubezen, nevarne spletke, bogato dediščino, družinske laži in tropsko kuliso, ki kar kliče po pobegu pred vsakdanom. Največja moč serije pa je v glavni junakinji. Cacau ni pasivna princeska, ki čaka na rešitev. Je dekle, ki zna poprijeti za delo, sanjati, ljubiti in se boriti za resnico.

Njena zgodba je zgodba o tem, kako nas resnica lahko najprej zlomi, nato pa osvobodi. O tem, da družina ni vedno samo kri, temveč tudi ljudje, ki so nas varovali, četudi z napačnimi odločitvami. In o tem, da prava ljubezen včasih pride preoblečena v nekoga, ki nas najprej spravlja ob živce. Cacau bo morala odkriti, kdo je v resnici, komu lahko zaupa in ali je ljubezen s Tiagom dovolj močna, da preživi družinske spletke, ljubosumje in nevarnost.

Cacau - okus ljubezni je zato več kot napeta zgodba o izgubljeni dedinji. Je pripoved o dekletu, ki nosi ime sladkosti, a mora skozi grenkobo skrivnosti, da bi našla svoj pravi okus življenja. In ko se ljubezen enkrat stopi v srcu, tako kot najfinejša čokolada, je ni več mogoče pozabiti.

Razlagalnik

Serija Cacau - okus ljubezni je dostopna na platformi VOYO, kjer gledalci pogosto spremljajo priljubljene telenovele in ostale serije. Na VOYO bo serija dostopna od 31. maja dalje.

V seriji je Cacau žensko ime glavne junakinje. Ime se seveda poigrava tudi z besedo kakav, saj je zgodba močno povezana s plantažami kakava, čokolado in sanjami mlade junakinje, ki želi uspeti v svetu čokoladnih mojstrovin.

Glavna junaka sta Cacau in Tiago. Cacau je pogumna, čustvena in navezana na zemljo, kjer je odraščala, Tiago pa je ranjen moški, ki se po družinski tragediji umakne od starega življenja. V Brazilijo ga pripelje občutek krivde in želja, da bi rešil neznano žensko, ne da bi vedel, da bo prav ona osvojila njegovo srce.

Ker združuje vse, kar imajo ljubitelji dobrih serij najraje: usodno ljubezen, družinske skrivnosti, bogataško spletkarjenje, skrito dediščino, brazilsko kuliso in svet čokolade. To je zgodba, v kateri se sladkost ljubezni prepleta z grenkobo preteklosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Cacau - okus ljubezni Matilde Reymao Jose Condessa telenovele serije

