Alisa presenetila s potezo, Alja dobila prednost pri izboru pred Laro

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V Otoku ljubezni Adria je trenutno kar sedem fantov in šest deklet, a le redkokdo je v svojem paru zadovoljen, spet drugi pa partnerja sploh še nimajo. Po vili na Tenerifu se je dolgo ugibalo in namigovalo, kdaj bo prišel čas ponovnega izbora, po sporočilu, da bodo imeli pomembno vlogo tudi gledalci s svojim glasovanjem, pa so bili otočani še bolj na trnih.

Tokrat so izbirala dekleta. FOTO: VOYO

A na koncu se je izkazalo, da niso imeli tako velike moči, kot so tekmovalci pričakovali. S svojimi glasovi so določili, kateri od bombshellov je najbolj primeren za ljubezenski šov, kot je Otok ljubezni, in izbrali so Aliso. Ta je tako dobila možnost, da prva izbere svojega partnerja.

Alisa je s svojim izborom presenetila. FOTO: VOYO

A če so otočani mislili, da si lahko malo odahnejo, so se zmotili, saj je prav novinka poskrbela za še eno presenečenje. Za svojega partnerja je izbrala Valentina. "Si pričakoval?" je voditeljica Dragana Mićalović vprašala Alisinega izbranca, on pa je začudeno priznal, da ne. Drina je izbor novinke sprejela z nasmehom in dejala, da se je odločila dobro.

Drina je izbrala starejšega Luko. FOTO: VOYO

Ostali tekmovalci niso poskrbeli za veliko presenečenj. Anja je izbrala Stefana, s katerim sta se v zadnjih dneh močno povezala in se tudi poljubljala, Loren svojega Robiija, Mili svojega Gašperja. Dragano je nato zanimalo, koga bo izbrala Drina. "Tega moškega bom izbrala, ker rada govorim in se hecam z njim. To je starejši Luka," je povedala, na koncu pa dodala, da bosta z njenim novim partnerjem zagotovo ostala v prijateljskem odnosu.

Ostali so še trije fantje - Anthony, mlajši Luka in Mijo. FOTO: VOYO

Ostali so še trije fantje – Anthony, mlajši Luka in Mijo. Svoj izbor sta morali narediti še Alja in Lara. Prva je priložnost dobila Slovenka. "Od začetka sem bila odkrita do sebe. Mogoče se včasih zdi, da hočem z glavo skozi zid. Vem, zakaj počnem določene stvari, in ničesar do sedaj ne bi spremenila. Vem pa tudi, da to gledajo punce, ki so mi pri srcu, zato bom danes izbrala ..." je povedala. Koga? To bomo izvedeli v naslednji epizodi.

Kakšno odločitev je sprejela Alja? FOTO: VOYO