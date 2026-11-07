Alja: Anthony pride v Slovenijo

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"Jaz mislim, da bi v prvi sezoni morala zmagati Anja in Gašper, ker sta imela res hudo telenovela zgodbo," je svoje občutke za našo medijsko hišo po razpletu v šovu delila Alja . "Ona dva sta bila moja favorita." Kaj pa nam je zaupala o svoji prihodnosti z Anthonyjem ? "Rekli smo, da bomo videli, kako bo vse izgledalo, ko pridemo ven iz vile. Tako da najprej bomo začeli lepo počasi. Anthony pride v Slovenijo in potem grem jaz pogledat, kako izgleda London."

Slovenka nam je zaupala tudi, kaj bo prva stvar, ki jo bo naredila, ko se vrne na domača tla. "Ko pridem domov, hočem videti svojega kužka in vse svoje kolegice, da se podružimo, da jim povem, kako je bilo." Celoten pogovor z Aljo si lahko ogledate v videoposnetku.

Želite spoznati Aljo in Anthonyja? Že danes bodo finalisti prve sezone šova Otok ljubezni Adria okoli 21. ure pristali na letališču v Zagrebu, kjer se bodo družili z oboževalci. Tam jih bo pričakala tudi naša POP IN ekipa. Kakšni bodo prvi vtisi treh Slovencev? Njihov prihod in prve odzive boste lahko v živo spremljali na 24ur.com in VOYO.

Naložite si aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria), ki si jo lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike androidov. Prijave za drugo sezono šova so ODPRTE.