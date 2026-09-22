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Otok ljubezni Adria

Alja moške postavila na realna tla, Gašper ji očita iskanje pozornosti

Ljubljana, 22. 09. 2026 12.40 pred 5 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Otok ljubezni Adria

Igra številk, ki je razkrila, s koliko osebami so otočani v preteklosti spali, je odmevala tudi na večerni zabavi. Dvojna merila, ko pride do števila spolnih partnerjev pri ženski ali moškem, je brez dlake na jeziku izpostavila Slovenka. S tem je najbolj zbodla prav drugega Slovenca v vili.

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Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

"Dekleta, ne znam povedati, kako zelo vas imam rada," je zdravico na večerni zabavi začela Alja, ki je ton hitro spremenila, ko je nagovorila tekmovalce. "Iskreno ne razumem, zakaj vas moti, če je ženska imela deset spolnih partnerjev." Slovenkina iskrenost in neposrednost je navdušila sotekmovalke, ki so ji zaploskale, pri fantih pa zbudila nejevoljo.

Otok ljubezni Adria - Gašper in Mili
Otok ljubezni Adria - Gašper in Mili
FOTO: VOYO

"Kaj je vaš problem? Ni vaša stvar, kaj počne in kako je videti. Je vroča in seksi – a res mislite, da nihče z njo ne bi ničesar imel? Da jo bodo vsi samo gledali? Res me zanima, kaj je vaš problem?" Med najmanj navdušenimi, da je Alja temo dvojnih meril privlekla na dan, je bil prav drugi Slovenec v šovu. Gašper jo je namreč vprašal, zakaj iz tega dela dramo ter da je to nekaj, kar se tiče posameznega para. "Želi si minutaže na zaslonu. Dobila jo je. Jaz se z njo o tem ne bom več pogovarjal."

In če moški del zasedbe v vili nad besedami ni bil navdušen, je Alja več podpore dobila na spletu, kjer so se gledalci po koncu epizode strinjali, da so merila zares dvojna ter da tekmovalci z visokim številom spolnih partnerjev tekmovalkam z veliko nižjim številom niso imeli pravice očitati česarkoli. Alja je tako s svojo iskrenostjo in neposrednostjo osvojila srce marsikaterega gledalca.

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Amor Fati
22. 09. 2026 12.45
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