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Otok ljubezni Adria

Alja: To je konec mojega ljubezenskega odnosa z Lukom

Ljubljana, 29. 09. 2026 11.01 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
alja, otok ljubezni adria

V odnosu Alje in Luka zadnje dni ne cvetijo rožice. Če se je na začetku zdelo, da sta ustvarjena drug za drugega, Slovenko vedno bolj in bolj motijo napake Hrvata, prav tako pa je še vedno močno zainteresirana za Anthonyja, on pa pripravljen na spoznavanje novih deklet. Po nekaj neuspelih poskusih sprave sta se dogovorila – njuna zveza je končana.

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Večerna zabava je poskrbela, da je med Aljo in Lukom znova prišlo do nestrinjanj. Čeprav sta se po pogovoru o Hrvatovem grobem obnašanju, ki Slovenko močno moti, spet dobro razumela in se tudi na zabavi družila, je Alja vmes na pogovor povabila Anthonyja. Tam mu je priznala, da jo še vedno zanima, le-ta pa je novico kasneje delil z Lukom. In čeprav sta se z Aljo o tem kasneje pogovorila, sta se zjutraj zbudila z nekoliko neprijetnimi občutki.

Večerna zabava je poskrbela, da je med Aljo in Lukom znova prišlo do nestrinjanj.
Večerna zabava je poskrbela, da je med Aljo in Lukom znova prišlo do nestrinjanj.
FOTO: VOYO

25-letnica je sotekmovalki Anji med urejanjem priznala, da se z Lukom ne počuti dobro. "Zraven njega ves čas pazim, kaj govorim. Čutim, da to nisem jaz in to ni dobro," je iskreno ter nekoliko jezno priznala, kasneje pa dodala, da je do njega dobila odpor. O enakih težavah je v kopalnici Luka govoril tudi Anthonyju. "Rekla mi je, da je čez tebe naredila križ, zdaj pa dela drugače. Saj se lahko spoznavata, ampak zapravljaj čas nekoga drugega," je dejal Hrvat.

Luka je poleg Alje na pogovor povabil še Anthonyja, Laro in Drino.
Luka je poleg Alje na pogovor povabil še Anthonyja, Laro in Drino.
FOTO: VOYO

Par je nato spoznal, da med njima enostavno ni več prave povezave in da je nesmiselno vztrajati v takem odnosu. Luka je poleg Alje na pogovor povabil še Anthonyja, Laro in Drino. Alja se je najprej opravičila Lari, da je naredila nekaj, kar je govorila, da ne bo. Priznala je še, da je mislila, da je Anthony ne zanima več, odkar je prišel Luka, a da je zdaj zgodba drugačna. "Oba sva se trudila, da se spremeniva, a očitno nisva drug za drugega in s tem sva okej," je povedala. 28-letnik se je nato odločil njunemu odnosu narediti konec. "Lahko ostaneva prijatelja, a na ljubezenski ravni očitno nisva kompatibilna," je povedal, ona pa je kasneje v izjavi dejala: "Mislim, da je to konec mojega ljubezenskega odnosa z njim."

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