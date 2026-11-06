Alja: Želim, da ga spozna moja sestra, Anthony: Čaka me velik test

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Tik pred velikim finalom sta Alja in Anthony začela razmišljati o tem, kako bo potekala njuna zveza zunaj vile Otoka ljubezni Adria. "Te je česa strah?" je Srb vprašal Slovenko med pogovorom na njunem prvem skupnem romantičnem zmenku zunaj vile. "Ne, ničesar me ni strah. Edina stvar, ki me malo skrbi, je to, da potrebujeva več časa za komunikacijo," je dejala.

Alja in Anthony sta imela zmenek v botaničnem vrtu. FOTO: VOYO

Eden od izzivov, ki so pred njima, je tudi razdalja med njunima domovoma. Anthony trenutno živi v Londonu, Alja v Sloveniji, zato se bosta o morebitnih selitvah morala še pogovoriti. "A mislim, da se bova dogovorila. Mislim, da sva zaradi najinih vzponov in padcev v šovu veliko močnejši par kot ostali," je nato dodal 22-letnik.

Anthonyja v realnem svetu čaka velik test - spoznati Aljino družino. FOTO: VOYO

Še preden pa bosta zapustila otok in zaživela v realnem svetu, je Anthony že želel narediti načrte za njun prvi skupni teden. "Jaz rada načrtujem stvari, a trenutno res nimam načrta. Edina stvar, ki si jo trenutno želim, je, da te spozna moja mlajša sestra," mu je povedala Alja in dodala, da je pomembno, kaj bo o njem mislila ona. "Uf, pred mano je velik test. Oče policaj, mlajša sestra in čivava 'mašina'," se je pošalil. Kakšne načrte imata za naprej in ali se bo Alja preselila v London? Preverite na VOYO.