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Otok ljubezni Adria

Alja: Želim, da ga spozna moja sestra, Anthony: Čaka me velik test

Ljubljana, 06. 11. 2026 09.08 pred 45 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
otok ljubezni adria

Alja in Anthony sta imela na svoji poti v Otoku ljubezni Adria veliko vzponov in padcev, a na koncu sta pristala skupaj. Tik pred velikim finalom sta si zaslužila romantični zmenek, na katerem sta se pogovarjala o tem, kako bo njuna zveza preživela zunaj vile na Tenerifu. Kakšen je njun načrt in kaj ju najbolj skrbi?

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

Tik pred velikim finalom sta Alja in Anthony začela razmišljati o tem, kako bo potekala njuna zveza zunaj vile Otoka ljubezni Adria. "Te je česa strah?" je Srb vprašal Slovenko med pogovorom na njunem prvem skupnem romantičnem zmenku zunaj vile. "Ne, ničesar me ni strah. Edina stvar, ki me malo skrbi, je to, da potrebujeva več časa za komunikacijo," je dejala.

Alja in Anthony sta imela zmenek v botaničnem vrtu.
Alja in Anthony sta imela zmenek v botaničnem vrtu.
FOTO: VOYO

Eden od izzivov, ki so pred njima, je tudi razdalja med njunima domovoma. Anthony trenutno živi v Londonu, Alja v Sloveniji, zato se bosta o morebitnih selitvah morala še pogovoriti. "A mislim, da se bova dogovorila. Mislim, da sva zaradi najinih vzponov in padcev v šovu veliko močnejši par kot ostali," je nato dodal 22-letnik.

Anthonyja v realnem svetu čaka velik test - spoznati Aljino družino.
Anthonyja v realnem svetu čaka velik test - spoznati Aljino družino.
FOTO: VOYO

Še preden pa bosta zapustila otok in zaživela v realnem svetu, je Anthony že želel narediti načrte za njun prvi skupni teden. "Jaz rada načrtujem stvari, a trenutno res nimam načrta. Edina stvar, ki si jo trenutno želim, je, da te spozna moja mlajša sestra," mu je povedala Alja in dodala, da je pomembno, kaj bo o njem mislila ona. "Uf, pred mano je velik test. Oče policaj, mlajša sestra in čivava 'mašina'," se je pošalil. Kakšne načrte imata za naprej in ali se bo Alja preselila v London? Preverite na VOYO.

Alja je bila vesela Anthonyjevega darila.
Alja je bila vesela Anthonyjevega darila.
FOTO: VOYO
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