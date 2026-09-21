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Otok ljubezni Adria

Ambiciozen Hrvat, ki bo v vili iskal iskreno in karizmatično dekle

Ljubljana, 21. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Luka

Karizmatičen, neposreden in ambiciozen Luka je samski že več kot tri leta, življenje pa si je trenutno zgradil predvsem okoli dela, neodvisnosti in svojih strasti. Trenutno dela kot natakar, saj ga gostinstvo navdušuje. Je tudi strasten motorist, sebe pa opisuje kot človeka, ki ceni svobodo in svoj čas.

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Luka prihaja iz Pulja na Hrvaškem, trenutno pa največ časa namenja uresničevanju svojih kariernih ciljev. Deluje samozavestno in neposredno, vendar priznava, da je pod površjem veliko bolj negotov, kot bi ljudje pričakovali.

Luka
Luka
FOTO: VOYO

V preteklosti je imel dve resni zvezi, od katerih je ena trajala tri leta, v dekle pa je bil resnično zaljubljen. Tako zlomljeno srce kot boleča izkušnja neuslišane ljubezni sta ga naučili, da je pri odpiranju drugim veliko bolj previden. Pravi, da se je včasih prehitro navezal in sledil srcu namesto razumu. Zdaj se temu aktivno poskuša izogibati, a ko se v nekoga vendarle zaljubi, priznava, da je ob razhodih najbolj ranljiv.

Hrvata pri dekletih privlačita karizma in samozavest. Njegova idealna partnerka je nekdo, ki skrbi zase in za ljudi okoli sebe, predvsem pa mu daje občutek miru. Ceni iskrenost, neposrednost in pristno skrb, ljubezen pa izkazuje z dejanji, pozornostjo in trudom, da bi ustvaril nepozabna doživetja. Odprta zveza ga ne zanima in meni, da če sta dva človeka zares predana drug drugemu, v njunem odnosu ne bi smelo biti potrebe po kom tretjem.

V Lukovi ljubezenski preteklosti je tudi bolj zapletena plat. Priznava, da je hodil z dvema ali tremi ženskami hkrati, enkrat pa je prevaral partnerko v obdobju, ko sta bila med zvezo na daljavo ločena. Priznava tudi, da je po tem, ko je postal sumničav, preveril partnerkin telefon in našel sporočila z njenim nekdanjim fantom. Danes pravi, da prevare ne bi odpustil, njegova največja lekcija iz odnosov pa je, da mora upočasniti, opazovati vedenje druge osebe in ji ne zaupati prehitro.

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Spolno je Luka izkušen in odprt. Ocenjuje, da je imel okoli 20 spolnih partnerk, večkrat je imel spolni odnos že na prvem zmenku, imel je tudi neobvezne odnose brez pričakovanj in zgodilo se mu je tudi, da so ga med prepuščanjem strastem zalotili. Ob morebitni intimnosti v vili razmišlja sproščeno, saj išče predvsem kemijo, ki deluje naravno, čutno in obojestransko. Priznava tudi, da ima tudi fantazije, ki jih še ni preizkusil in bi jih z zanimanjem raziskal.

28-letnik kljub samozavestni podobi sebe opisuje kot negotovega, nekoliko zadržanega človeka, ki težke izkušnje pogosto zadržuje zase. Doživel je obdobja, ko se je umikal od drugih, saj pravi, da ga lahko samota pomiri. Njegova največja ambicija je precej preprosta: finančna varnost, srečna družina in dovolj svobode, da ima življenje tudi zunaj službe.

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V Otok ljubezni Adria vstopa zaradi ljubezni in izkušnje, pri čemer sta mu slava in prepoznavnost sicer privlačni, vendar nista njegov končni cilj. Pravi, da bi izbral ljubezen pred slavo, hkrati pa si želi dovolj finančne varnosti, da bi si lahko ustvaril življenje, ki si ga predstavlja. Veliko vprašanje pri Luki je, ali bo vila iz njega izvabila samozavestno in spogledljivo plat, ki jo vidijo vsi, ali bolj ranljivega moškega, ki ga je iskreno strah, da bi se znova prehitro navezal.

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