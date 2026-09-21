Ambiciozen Hrvat, ki bo v vili iskal iskreno in karizmatično dekle

Luka prihaja iz Pulja na Hrvaškem, trenutno pa največ časa namenja uresničevanju svojih kariernih ciljev. Deluje samozavestno in neposredno, vendar priznava, da je pod površjem veliko bolj negotov, kot bi ljudje pričakovali.

V preteklosti je imel dve resni zvezi, od katerih je ena trajala tri leta, v dekle pa je bil resnično zaljubljen. Tako zlomljeno srce kot boleča izkušnja neuslišane ljubezni sta ga naučili, da je pri odpiranju drugim veliko bolj previden. Pravi, da se je včasih prehitro navezal in sledil srcu namesto razumu. Zdaj se temu aktivno poskuša izogibati, a ko se v nekoga vendarle zaljubi, priznava, da je ob razhodih najbolj ranljiv.

Hrvata pri dekletih privlačita karizma in samozavest. Njegova idealna partnerka je nekdo, ki skrbi zase in za ljudi okoli sebe, predvsem pa mu daje občutek miru. Ceni iskrenost, neposrednost in pristno skrb, ljubezen pa izkazuje z dejanji, pozornostjo in trudom, da bi ustvaril nepozabna doživetja. Odprta zveza ga ne zanima in meni, da če sta dva človeka zares predana drug drugemu, v njunem odnosu ne bi smelo biti potrebe po kom tretjem.

V Lukovi ljubezenski preteklosti je tudi bolj zapletena plat. Priznava, da je hodil z dvema ali tremi ženskami hkrati, enkrat pa je prevaral partnerko v obdobju, ko sta bila med zvezo na daljavo ločena. Priznava tudi, da je po tem, ko je postal sumničav, preveril partnerkin telefon in našel sporočila z njenim nekdanjim fantom. Danes pravi, da prevare ne bi odpustil, njegova največja lekcija iz odnosov pa je, da mora upočasniti, opazovati vedenje druge osebe in ji ne zaupati prehitro.