Anamarija o zvezi z Gašperjem: Kar naenkrat se ni več javil

Anamarija je v vilo vstopila kot "bombshell", katere se je še posebej bal Gašper, saj sta bila pred več kot tremi leti nekaj časa v zvezi. "Skupaj sva delala v času, ko je bila korona. A jaz nisem dolgo delala, ker sem dobila odpoved, a seveda samo jaz," je dekletom v kuhinji razložila 26-letnica, ki kljub Gašperjevemu strahu, da bi lahko povzročila veliko drame, zaenkrat še ni zakuhala ničesar večjega.
Ko jo je Lidia v kuhinji spraševala malo več o njunem preteklem odnosu, pa je razkrila kar nekaj podrobnosti. "On je začel zvezo z nekim dekletom, ki je prav tako delalo tam. Jaz sem začela neko drugo zvezo z nekim drugim fantom. Bila sva skupaj, a sva se razšla. Nato se je on istočasno kot jaz razšel s to partnerico," je povedala Slovenka, ki je še vedno prepričana, da se Ljubljančan ni spremenil. Ko mu nekaj ne ustreza, se pač začne obnašati kot neka diva.
Dekletom je povedala še, da sta se potem ponovno začela videvati. "Ampak iz tega ni bilo nič, ker je on zelo nedosleden. Meni pa ni všeč, da me en dan zasipa z ljubeznijo in pozornostjo, nato pa se naslednji dan sploh ne javi," je bila iskrena in pridala še eno zanimivo dejstvo: "Potem je bil pa še z mojo prijateljico. Čeprav je vedel, da sva prijateljici, se je z njo tudi poljubljal." Ali so Anamarijine besede spremenile Anjino mnenje o Gašperju in kako se je Slovenec zagovarjal za svoja pretekla dejanja? Preverite na VOYO.
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