Anja: Gašperja držim za besedo, da si bo naredil tetovažo zame

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"Na naju, na najino pot tukaj in na najino pot zunaj vile," je ob odpiranju penine na njunem romantičnem zmenku pred finalom dejal Gašper, nato pa sta se ob kozarčku z Anjo začela pogovarjati o malo bolj resnih temah. "Res ne morem verjeti, kako je vse hitro minilo in kako so se na koncu neke stvari obrnile," je nato priznala Slovenka. "Zdaj, ko se spomnim prvega dne, ko sem prišla v vilo in te spoznala, se spomnim tudi vseh dram, ki sva jih imela. Ti si oseba, ki sem jo v vili najbolj sovražila in jo imela najraje," je še dodala.

Anja in Gašper na prvem skupne zmenku. FOTO: VOYO

Gašper ji je priznal, da se je v paru z njo precej umiril in da sta v svojem odnosu oba dokazala, da sta zreli osebi. "Če izbereš težjo pot, je konec toliko lepši," je dejala Anja, Gašper pa jo je dopolnil: "Zaradi vsega tega sva zdaj močnejša in tudi zunaj vile naju ne more nič presenetiti." Strinjala sta se tudi, da sta v šovu drug drugega spoznala tako v najboljših kot tudi v najslabših trenutkih.

Slovenca sta na zmenku zelo uživala. FOTO: VOYO

Ko ga je Anja vprašala, kaj čuti do nje, mu je bilo zelo težko priznati svoja čustva, obenem pa ji je razkril, da dekletu še nikoli v življenju ni rekel, da jo ljubi. To je Slovenko zelo presenetilo. "Še nikoli nisem imel tako samostojne in zrele punce, zato mislim, da imam vsak dan več čustev do tebe," je na koncu le uspel povedati in dodal: "Res si želim, da imava nekaj več in da sva v zvezi."

Gašperjeva tetovaža, ki jo bo dopolnil za Anjo. FOTO: VOYO