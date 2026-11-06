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Otok ljubezni Adria

Anja: Gašperja držim za besedo, da si bo naredil tetovažo zame

Ljubljana, 06. 11. 2026 12.15 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Anja

Zanimiva sta si bila že od prvega trenutka, ko je ona vstopila v vilo, a dokler Gašper ni zaključil z Mili, Anja ni dobila svoje priložnosti. Zdaj sta v paru že nekaj časa in vsak dan bolj in bolj odkrivata, kako rada se imata. Veliko se pogovarjata o skupni prihodnosti in celo družini, Ljubljančan pa je za Velenjčanko pripravljen narediti celo tetovažo.

Pozor: članek vsebuje razkritje vsebine.

"Na naju, na najino pot tukaj in na najino pot zunaj vile," je ob odpiranju penine na njunem romantičnem zmenku pred finalom dejal Gašper, nato pa sta se ob kozarčku z Anjo začela pogovarjati o malo bolj resnih temah. "Res ne morem verjeti, kako je vse hitro minilo in kako so se na koncu neke stvari obrnile," je nato priznala Slovenka. "Zdaj, ko se spomnim prvega dne, ko sem prišla v vilo in te spoznala, se spomnim tudi vseh dram, ki sva jih imela. Ti si oseba, ki sem jo v vili najbolj sovražila in jo imela najraje," je še dodala.

Anja in Gašper na prvem skupne zmenku.
Anja in Gašper na prvem skupne zmenku.
FOTO: VOYO

Gašper ji je priznal, da se je v paru z njo precej umiril in da sta v svojem odnosu oba dokazala, da sta zreli osebi. "Če izbereš težjo pot, je konec toliko lepši," je dejala Anja, Gašper pa jo je dopolnil: "Zaradi vsega tega sva zdaj močnejša in tudi zunaj vile naju ne more nič presenetiti." Strinjala sta se tudi, da sta v šovu drug drugega spoznala tako v najboljših kot tudi v najslabših trenutkih.

Slovenca sta na zmenku zelo uživala.
Slovenca sta na zmenku zelo uživala.
FOTO: VOYO

Ko ga je Anja vprašala, kaj čuti do nje, mu je bilo zelo težko priznati svoja čustva, obenem pa ji je razkril, da dekletu še nikoli v življenju ni rekel, da jo ljubi. To je Slovenko zelo presenetilo. "Še nikoli nisem imel tako samostojne in zrele punce, zato mislim, da imam vsak dan več čustev do tebe," je na koncu le uspel povedati in dodal: "Res si želim, da imava nekaj več in da sva v zvezi."

Gašperjeva tetovaža, ki jo bo dopolnil za Anjo.
Gašperjeva tetovaža, ki jo bo dopolnil za Anjo.
FOTO: VOYO

Nato je Ljubljančan dejal, da bo svojo nedokončano tetovažo na roki, kjer ima zapisani črki A in N, dopolnil v njeno ime. "To mi je všeč. Vsekakor ga držim za besedo, da si bo naredil tetovažo zame. To sva se že odločila in ne more se zdaj premisliti," je bila odločna Anja, ki je obenem dodala, da si tudi sama lahko vtetovira nekaj zanj. Kdaj bosta pripravljena svojo zvezo nadgraditi z otrokom in kakšno ime bi izbrala za svojega sina? Preverite na VOYO.

Preberi še Anja Gašperju: Lahko narediva kompromis in imava tri otroke
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